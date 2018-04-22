حسن راتب يُلقي قصيدة «عشقت الليل» في حب سيناء

أكد الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، أن الحرب ضد الإرهاب في سيناء تفوق حرب 1973، موضحًا أن حب سيناء في قلوب كل المصريين.

وقال راتب، في ندوة بنادي الجزيرة، بعنوان «سيناء بين التحرير والتعمير»، إن سيناء تتحول بفضل هذه الحرب الطاهرة وجنودنا البواسل وقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من بؤرة الإرهاب إلى منطقة واعدة لإسعاد مصر، وإعادة رسم العلاقة بين الإنسان والمكان.

وتحدث راتب، عن أنواع الحب وهي (حب الحد، وحب الفقد، وحب الوجد)، وقال إن «حب سيناء بالنسبة له حب وجد أوجد حالة ما بيننا وبين أهل سيناء فكانت إنشاء المشاريع على هذه الأرض الطيبة».

وأوضح، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، كيف أثرت الجامعة وأوجدت حالة من التواصل والنهضة مع أهل سيناء خاصة المرأة السيناوية.

وأضاف راتب أن أهالي سيناء يضربون المثل في التضحية والفداء في محاربة الإرهاب والقضاء عليه، مشيرًا إلى أن منارات العلم، ممثلة في الجامعات التي أنشئت في سيناء، هدفها محاربة التطرف والإرهاب بالعلم، كما تحارب قوات الجيش والشرطة الإرهاب بالسلاح.

وأشار رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء إلى أنه على مدار 35 عامًا من عمله في أرض سيناء، يعرف جيدا قيمة هذه الأرض الطاهرة، قائلا إن كل مَن يعمل في سيناء يشعر بأن يد الله المقدسة «تطبطب» عليه.

وأوضح أن كل الآراء كانت ترفض بناء جامعة سيناء لعدم الجدوى الاقتصادية، ولكن تم بناؤها بالعريش لتكون منارة للعلم حتى الآن، وتخرج أطباء بشريين وصيادلة ومهندسين لخدمة سيناء وأهلها، وهذا ما نريده من أجل سيناء.

وألهب الدكتور حسن راتب، حماس الحاضرين عندما ألقى قصيدته الشهيرة التي نظمها في حب سيناء بعنوان عشقت الليل، حيث قوبلت بتصفيق حاد وإعجاب حضور الندوة التي أدارها المستشار عادل عبدالباقي، رئيس اللجنة الثقافية بنادي الجزيرة، والتي بدأت بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الوطن وعزف السلام الجمهوري من الفنان كريم جوهر.

حضر الندوة جمهور كبير من أعضاء النادي، والفنان سمير صبري الذي أشاد بقصيدة الدكتور حسن راتب.