أسعار الفضة اليوم.. عيار 95.8 «البريطانية» 10 جنيهات

قال رفيق عباسي، رئيس شعبة المجوهرات والحلى بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن هناك استقرارًا في أسعار الفضة، اليوم الإثنين.



وأضاف «عباسي» فى تصريح له، أن سعر الأوقية سجل 315 جنيهًا، وسجلت الفضة عيار 99.9 «النقية» 10.45 جنيه، وعيار 95.8 «البريطانية» 10 جنيهات، للجرام الواحد.



وأوضح «عباسي»، أن سعر الفضة عيار 92.5 «الإسترليني» سجل 9.55 جنيه، فيما سجلت الفضة 90 «العملات» 10.30 جنيه، بينما سجل عيار 80 «المجوهرات» 9.45 جنيه.