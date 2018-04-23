أسعار الجبس اليوم.. «السويس» بـ500 جنيه للطن

استقرت أسعار الجبس بالأسواق، اليوم الإثنين، وسجّل سعر جبس «سيناء» 695 جنيهًا للطن، و«البلاح» 600 جنيه للطن، و«السويس» 500 جنيه للطن، و«الدولية» 640 جنيهًا للطن، و«المعمار» 635 جنيهًا للطن، و«القومية» 515 جنيهًا للطن.



في حين استقرت أسعار الأسمنت الأبيض، وسجّل سعر سيناء للأسمنت الأبيض «سوبر سيناء» 1730 جنيهًا للطن، و«سوبر رويال المنيا» 1720 جنيهًا للطن، و«حلوان المنيا» 1720 جنيهًا للطن، و«سيناء للأسمنت الأبيض» 1780 جنيهًا للطن.