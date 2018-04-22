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الأحد 22/أبريل/2018 - 07:28 م

تاريخ الاعتداءات الجوية القطرية على طائرات مدنية إماراتية

تاريخ الاعتداءات
dostor.org/2139163

عادت قطر من جديد إلى ممارساتها "المتهورة"، التي تهدد سلامة الملاحة الجوية وأمنها، مع اعتراض مقاتلات قطرية للمرة الثالثة في 4 أشهر لطائرات مدنية إماراتية، بحسب موقع «سكاي نيوز».

ودانت هيئتا الطيران المدني الإماراتية والبحرينية اقتراب مقاتلات قطرية، صباح الأحد، بصورة خطيرة من طائرة مدنية إماراتية في المجال الجوي الذي يقع تحت إدارة البحرين، وفصلت "ثوان قليلة" بين اصطدام المقاتلات بالطائرة المدنية.

وقامت مقاتلات قطرية في حوالى الساعة 10:50 دقيقة من صباح الأحد الموافق 22 أبريل 2018 بالاقتراب من طائرة مدنية إماراتية تحمل النداء (ETD 88N) من نوع إيرباص 320 قادمة من مطار الدمام إلى أبوظبي.
واقتربت المقاتلات القطرية بشكل يهدد سلامة الطائرة المدنية الإماراتية، مما استدعى تدخل المراقبة الجوية بالبحرين واتخاذ الإجراءات الواجبة للحفاظ على سلامة الطيران، وقيام قائد الطائرة الإماراتية (ETD 88N) بالمناورة لتفادي المقاتلة القطرية.
وقالت هيئة الطيران الإماراتية: "إن تهديد سلامة الركاب بأي شكل من الأشكال عمل مرفوض.. وستقوم الهيئة برفع شكوى لدى المنظمة الدولية للطيران المدني بخصوص هذا التعدي."

حادثة مارس
وفي 26 مارس الماضي، اقتربت مقاتلتان قطريتان بصورة خطيرة من طائرتين مدنيتين مسجلتين في دولة الإمارات، بالمجال الجوي الذي يقع تحت إدارة البحرين.

وذكرت هيئة الطيران المدني الإماراتي أن اقتراب المقاتلتين القطريتين "دفع بقائد إحدى الطائرتين إلى إجراء مناورة لتفادي الاصطدام بالمقاتلين القطريتين"، وأكد أن الحادثة "إصرار واضح على الاستهتار بسلامة الطائرات المدنية والملاحة الجوية".

حادثة يناير
وكانت الطائرات المقاتلة القطرية قد اعترضت في 15 يناير الماضي، طائرتين مدنيتين تابعتين لدولة الإمارات كانتا متوجهتين إلى البحرين"، ووقع الاعتراض الأول في الساعة 10:30، بينما جرى الثاني في الساعة 11:05 صباحا.
وقدمت هيئة الطيران المدني الإماراتية، آنذاك بشكوى ضد قطر، لدى هيئة الطيران المدني الدولية "إيكاو"، كما تقدمت البحرين بدورها بشكوى مماثلة باعتبارها الدولة التي كانت تقصدها الطائرتان، أثناء اعتراضهما.

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