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تقارير ومتابعات
الأحد 22/أبريل/2018 - 10:37 م

بالفيديو.. ياميش رمضان على بطائق التموين

بالفيديو.. ياميش
نور أيمن
dostor.org/2139161

رمضان كريم.. شعار سار بمحاذاته وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحي، خلال وضعه لخطة عمل المجمعات الاستهلاكية استقبالًا للشهر الكريم، فتم طرح الياميش وبعض المكسرات التي يحتاجها المصريون خلال رمضان.

رصدت «الدستور» إحدى المجمعات الاستهلاكية التي عرضت المنتجات من ياميش رمضان، بعد قرار وزارة التموين للمواطنين كسلع على البطاقات التموينية.

وقال حسين عبدالعزيز، مدير مجمع الطاهرة التابع لشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، إن ياميش رمضان يتوفر بمعظم المجمعات منذ مايقرب أسبوع، مضيفًا: أن الأسعار بالمجمع الاستهلاكي تقل عن الخارج بنسبة٣٠ %، لاتاحة الفرصة للمواطنين في تبديل نفاط الخبز أيضًا للحصول على منتجات الياميش، موضحًا أن الإقبال في آخر الشهر يكون ضعيفًا، ولكن يزيد مع قدوم بدايته.

وتابع عبدالعزيز: أن القرار يطبق على المجمعات الاستهلاكية بأكملها، ومن المنتجات الرئيسية قمر الدين والزبيب وجوز الهند، التى تعتبر من أساسيات شهر رمضان في كل منزل، موضحًا أن الاستعداد لشهر رمضان من خلال جميع السلع، وذلك بعد حراسة القيادة السياسية على تثبيت الأسعار المخفضة.

بالفيديو.. ياميش رمضان على بطائق التموين
بالفيديو.. ياميش رمضان على بطائق التموين
بالفيديو.. ياميش رمضان على بطائق التموين
بالفيديو.. ياميش رمضان على بطائق التموين
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