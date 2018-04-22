مفاجأة.. نجم الدراويش يدخل حسابات كوبر لتعويض النني
أجبرت إصابة محمد النني لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي، الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة هيكتور كوبر على وضع عدد من لاعبي الوسط ضمن حساباته؛ لتعويض لاعب الجانرز في حال تأكد غيابه عن المونديال.
أجبرت إصابة محمد النني لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي، الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة هيكتور كوبر على وضع عدد من لاعبي الوسط ضمن حساباته؛ لتعويض لاعب الجانرز في حال تأكد غيابه عن المونديال.
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