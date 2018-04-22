القاهرة : الأحد 22 أبريل 2018
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الأحد 22/أبريل/2018 - 07:21 م

مفاجأة.. نجم الدراويش يدخل حسابات كوبر لتعويض النني

مفاجأة.. نجم الدراويش
dostor.org/2139152

أجبرت إصابة محمد النني لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي، الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة هيكتور كوبر على وضع عدد من لاعبي الوسط ضمن حساباته؛ لتعويض لاعب الجانرز في حال تأكد غيابه عن المونديال.

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