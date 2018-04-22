غرق 11 مهاجرًا غير شرعي وإنقاذ 263 قبالة السواحل الليبية

«الجاتروفا والخروع».. مستقبل مصر فى الطاقة البديلة (صور)

كشف معهد بحوث البترول المصري أن الوقود الحيوى الذى يتم إنتاجه من مصدر حيوى مثل زيت الطعام أو المخلفات الحيوية، يمكن أن يؤدى إلى نفس النتيجة، ويمكن من خلاله تقديم سولار بجودة تكافيء السولار ...