الأحد 22/أبريل/2018 - 07:19 م
غرق 11 مهاجرًا غير شرعي وإنقاذ 263 قبالة السواحل الليبية
وكالات
dostor.org/2139151
أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، غرق 11 مهاجرًا غير شرعى وإنقاذ 263 قبالة السواحل الليبية.
أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، غرق 11 مهاجرًا غير شرعى وإنقاذ 263 قبالة السواحل الليبية.
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