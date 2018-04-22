«الأونروا»: مخيم اليرموك بسوريا يتحول إلى مخيم للموت

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الأحد، إن مدنيين من اللاجئين الفلسطينيين وهما أب وابنه لقيا حتفهما في منزلهما بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في سوريا.



وكثفت الحكومة السورية محاولاتها لسحق المعارضة المسلحة قرب دمشق بشن ضربات جوية على آخر معقل لها قرب العاصمة في حي الحجر الأسود الذي يسيطر عليه مقاتلون من تنظيم "داعش" وجبهة النصرة.



وقال كريس جينيس، المتحدث باسم "أونروا"، إن ألوف المنازل دُمرت في مخيم اليرموك في القتال خلال الأيام الأربعة الماضية، مضيفًا أن اليرموك تحول إلى مخيم للموت.