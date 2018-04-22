مقتل 36 من «داعش» في قصف للطيران العراقي بسوريا

أعلن مسئول عراقي، اليوم الأحد، عن قتل 36 إرهابيًا من تنظيم داعش في ضربات عراقية نفذت، الخميس الماضي، في سوريا.



وصرح العميد يحيى رسول، المتحدث باسم مركز الإعلام الأمني، في بيان، بأن طائرات عراقية من طراز اف 16، وجهت ضربات داخل الأراضي السورية، في 19 أبريل الجاري، ضد أوكار وعناصر إرهابية تشكل خطرًا على العراق، مضيفًا أن هذه الضربات أدت إلى مقتل 36 إرهابيًا بينهم قياديون.



وكان مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، أعلن، الخميس الماضي، عن تنفيذ القوة الجوية العراقية ضربات "مميتة" ضد مواقع تنظيم "داعش" في سوريا.