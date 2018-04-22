خروج الدفعة الثانية من مسلحي القلمون إلى إدلب

غادرت اليوم الأحد، الدفعة الثانية من مسلحي المعارضة وعائلاتهم في منطقة القلمون شمال شرق العاصمة السورية إلى محافظة إدلب.



وقال مصدر عسكري سورية لوكالة الأنباء الألمانية: "غادرت اليوم ثلاثين حافلة تقل 1072 شخصًا، بينهم 493 مسلحا يحملون 478 قطعة سلاح إضافة إلى 230 امرأة و349 طفلا، متوجهة إلى محافظة إدلب شمال غرب سورية، على أن تخرج دفعة أخرى غدا الإثنين".



وفي منطقة القلمون، قالت مصادر في المعارضة السورية لـ(د. ب. أ)، إن مسلحي "داعش" سيطروا اليوم على عدة مواقع للقوات الحكومية والمسلحين الموالين لها في مناطق بئر الأفاعي والمنقورة وسهلة وجبل زبيدة، وسط انهيار في صفوف القوات الحكومية ومسلحين إيرانيين هربوا وتركوا عددا من المواقع بدون قتال".