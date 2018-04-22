تصنيف الأفلام السينمائية.. «R18» محظور على الأطفال في السعودية

اعتمدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية اليوم، نظام تصنيف المحتوى للأفلام التي ستعرض في دور السينما بالمملكة وفقا للأعمار.



ويشمل النظام الجديد 6 فئات، تتناسب كل فئة مع العمر والمشاهد والموضوعات التي يتناولها الفيلم.



وجاء في الفئة الأولى التصنيف "G" وهو ملائم لجميع الأعمار، ويجب أن يكون في إطار إيجابي، وينبغي أن يقدم مضمونا يحض من تأثير أي عنف أو تهديد.



أما التصنيف "PG" فهو مناسب للجمهور بشكل عام، ولكن بعض المشاهد قد تزعج الأطفال، إذا لم يصحبهم أحد الكبار، ويمكن للأطفال من أي فئة عمرية غير المصحوبين بذويهم أن يشاهدوه، ولكن ينصح الآباء أن ينظروا فيما إذا كان المحتوى قد يزعج بعض الأطفال.



واشترطت الفئة الثالثة «PG 12» أن يكون المحتوى آمنا بشكل عام لمن هم دون 12 عاما، ولكن بعض المشاهد قد لا تكون مناسبة لهم، وينبغي على الكبار الذين يريدون اصطحاب طفل أقل من 12 عاما أن ينظروا فيما إذا كان الفيلم ملائما له.



وجاءت «R 12» في الفئة الرابعة، وهي الأفلام التي تتضمن تصوير مواضيع للكبار، ولكن تتم معالجتها بشكل متحفظ ومناسب لمن هم في عمر 12 عاما وما فوق.



واشتملت الفئة الخامسة «R15» على أعمال سينمائية تتضمن تصوير مواضيع للكبار، ولكن تتم معالجتها بشكل متحفظ ومناسب لمن هم في عمر 15 عاما فما فوق.



وأخير الفئة السادسة «R18» وهي الأعمال التي تحتوي على تصوير يتناول موضوعات للكبار تتضمن مشاهد عنف أو رعب.