ردم وطمس17 بئرًا جوفيًة مخالفًة بالفرافرة

أعلنت الإدارة العامة للمياه الجوفية بالفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، الأحد، عن ردم وطمس 17 بئرًا جوفيًة وعينا سطحية، مخالفة بمركز الفرافرة وقراه.



كشف رئيس مركز الفرافرة، اللواء محمد الفحام، في بيان اليوم، عن أن المركز نظم حملة مكبرة بالتعاون مع مصلحة الري وقوات الشرطة، نجح خلالها في تنفيذ 17 قرار إزالة لعيون وآبار جوفية مخالفة في مناطق "قري الكفاح- أبوهريرة- مدينة الفرافرة".



وأكد الفحام استمرار تنظيم مثل هذه الحملات لطمس وردم الآبار الجوفية المخالفة، لسيادة القانون وفرض هيبة الدولة والحفاظ على المخزون الجوفي للأجيال المقبلة.