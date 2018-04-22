ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مركز الناخبين في كابول إلى 57 قتيلًا

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مركز تسجيل الناخبين بالعاصمة كابول، اليوم الأحد، إلى 57 قتيلا و119 مصابا.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، وحيد الله مجروح، لوكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية، إن بين القتلى 21 امرأة و5 أطفال، بينما أصيبت 47 امرأة و16 طفلا آخرين فى الهجوم الذى تبناه تنظيم "داعش" الإرهابى.



من جهة أخرى، قال المتحدث باسم شرطة كابول، حشمت الله ستانيكزاى، إن التفجير وقع عندما استهدف انتحارى المدنيين المتجمعين لتسجيل أسمائهم بقاعدة الناخبين فى مركز التسجيل فى حوالى الساعة العاشرة صباح الأحد.