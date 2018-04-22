عاجل.. إخلاء منطقة سياحية في فرنسا بسبب تهديد قوات الأمن

قالت تقارير إعلامية محلية، اليوم الأحد، إن الشرطة الفرنسية أخلت منطقة مون سان ميشيل السياحية قبالة ساحل نورماندي، بعد إطلاق شخص تهديدات ضد قوات الأمن.



وأضاف رئيس الخدمات الحكومية المحلية لشبكة "فرانس إنفو": "دخل شخص منطقة مون سان ميشيل أمام مالك مقهى، وأطلق تهديدات موجهة بالتحديد ضد القوات الأمنية".



ونقلت الشبكة عن جان مارك سابثي المسئول بإدارة المانش، القول إن الرجل شوهد على الأبراج المحصنة بالجزيرة، لكن لا يعرف ما إذا كان مسلحًا.



يذكر أن القوات الأمنية الفرنسية في حالة تأهب قصوى منذ وقوع سلسلة من الهجمات الإرهابية التي أودت بحياة 230 شخصًا عامي 2015 و2016.