تعذيب واعتقالات ونهب.. حصيلة تركيا بعفرين السورية

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن وجود عدد من حالات التعذيب والاعتقال والسرقة من قِبل قوات عميلة "غصن الزيتون" بقيادة تركيا في مدينة عفرين شمالي سوريا، رغم مرور 35 يومًا على سيطرة القوات التركية وفصائل المعارضة المقاتلة والإسلامية على منطقة عفرين.



وقال المرصد، في بيان له، اليوم الأحد، إن عمليات السرقة والنهب لا تزال مستمرة من قِبل قوات عملية غصن الزيتون، بحق المدنيين المتبقين في عفرين، ولممتلكات من هجروا من المنطقة نحو ريف حلب الشمالي.



وأكد التقرير أن قوات عملية غصن الزيتون بمشاركة تركيا، طردت عددا من العوائل من مساكنها في ناحية شرَّا، حيث جرى طرد نحو 10 عائلات من القرية، بذريعة ارتباطهم بحزب العمال الكردستاني، وحزب الاتحاد الديمقراطي والقوات الكردية.



وأشار المرصد إلى تعرض الشباب والرجال في عفرين للاعتقال، بالإضافة لتعذيب مدنيين وتوجيه تهم ملفقة لهم، وضربهم واعتقالهم، ومن ثم الإفراج عنهم مقابل مبالغ مالية كبيرة.



ورصد التقرير انتشارعمليات سرقة ونهب لآليات ومحال تجارية وسيارات من قِبل مقاتلين في الفصائل بمنطقة عفرين، وسط استمرار عمليات المداهمة والتفتيش في مدينة عفرين وقراها، ومواصلة القوات المسيطرة على المنطقة تنفيذ الانتهاكات وعمليات الاعتقال.







