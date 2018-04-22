حملة مكبّرة لإزالة الإشغالات بمدينة مطروح (صور)

وجّه مجلس مدينة مرسى مطروح، الأحد، حملة مكبّرة لإزالة الإشغالات ببعض مناطق مرسى مطروح.



وقال جابر دويك، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، إن المجلس تعاون مع شرطة مرافق مطروح ومديرية أمن مطروح من خلال شن حملة مكبرة، لإزالة الاشغالات بشوارع المدينة، أسفرت الحملة عن إزالة الإشغالات بشارع الإسكندرية ومنطقة المحروسة بشارع ليبيا.



أكد رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح أن المجلس قام بالتنبيه على أصحاب المحال برفع الإشغالات الكائنة على الأرصفة لظهور مرسى مطروح بالمظهر اللائق والحضارى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.