مكانة المرأة بالصعيد في ندوة بـ«آداب المنيا» (صور)

نظّم طلاب الفرقة الرابعة «شعبة العلاقات العامة» بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنيا، اليوم، ندوة بعنوان «مكانة المرأة في الصعيد» تحت شعار «بيها أحلى» ضمن مشاريع تخرج الشعبة بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بمركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة ضمن حملة تهدف إلى إبراز دور المرأة ومكانتها بالمجتمع، وإعادة دمجها والتوعية بمناهضة العنف ضد النساء وتوعيتهن بحقوقهن.



حضر الندوة الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق، والدكتور محمد نور الدين السبعاوي عميد كلية الآداب والدكتورة سلوى أبوالعلا رئيسة قسم الإعلام والدكتور محمد سعيد محفوظ مدير معهد الأهرام الإقليمي للصحافة والدكتورة نجاح التلاوي رئيسة المجلس القومي للمرأة وآية الداخلي ملازم أول والدكتورة غادة سيف مدرسة بشعبة العلاقات العامة والدكتورة لبنى محمود المعيدة بشعبة العلاقات العامة وأعضاء من هيئة التدريس وطلاب قسم الإعلام.



وأكّد سند مدى أهمية اختيار طلاب شعبة العلاقات لموضوع مكانة المرأة بالصعيد الذي يعكس وعي المجتمع بضرورة الاهتمام بها ودورها في تنمية الصعيد، مشيرًا بأن التشريعات القانونية نصت بالعديد من المواد التي تُوجب حمايتهن ومعاقبة مرتكب أيّ نوع من الأذى بحقهن مبديًا إعجابه بفكرة الحملة واعتبرها مبعث أمل ونوعًا من الاستشراف للمستقبل.



وقالت نجاح التلاوي إنّ الدولة تولي اهتمامًا بالمرأة؛ لدورها الهام ومكانتها في المجتمع إضافة إلى وعيها وحضورها ومشاركتها في مختلف مناحي الحياة بجانب دورها الهام في الحفاظ على أسرتها مطالبةً الشباب بنشر الوعي بحقوق المرأة والحفاظ عليها من أي أذي أو عنف.



أشادت الدكتورة سلوى أبو العلا، بنجاح طلاب القسم في تنظيم ندوات تمسّ المجتمع ومشكلاته وتستهدف تقديم الحلول للخروج من مشكلات العنف ضد المرأة وتغير الصورة السلبية تجاه المرأة، مضيفةً أنّ طلاب شعبة العلاقات العامة دائمًا يقدمون نماذج مشرّفة لقسم الإعلام.



وقال محمد سعيد، إنّ المرأة مرآة المجتمع فهي التي تَعكس مدى تقدّمه وتَطوّره ورقيه وبقدر مراعاة المجتمع حقوقها ومسانَدتها والاهتمام بتعليمها يَكونُ ارتقاؤه بأجياله؛ فحُقوقُ المرأة ليست مُجرّد قضيّةٍ إنسانيّةٍ بل قضيّة وطنيّة ترتَبط بمختلف المجالات الفكريّة والسياسيّة.