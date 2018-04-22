القاهرة : الأحد 22 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:23 م

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا
03:10 م

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية
12:39 م

عباس كامل لـ«فتح»: مصر ستقدم التسهيلات لغزة وفق تعليمات السيسي

08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
03:37 م

السعودية: ندعم مقترح نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة
03:16 م

ظِلّ رجل.. وسيلة جديدة لتأمين منازل النساء في اليابان
03:14 م

الحكومة: «التأمين الصحي الشامل» مشروع قومي سيطبق بصورة متكاملة
02:35 م

«عريقات»: «لو كان أحمد ياسين بيننا لشارك فى اجتماع المجلس الوطني»
01:59 م

الكنيسي: بعض الإعلاميين حاربونا بـ«الوزراء» لعدم إنشاء النقابة
01:44 م

بالأرقام.. تفاصيل مشروع تطوير مستشفى الإسماعيلية العام
12:39 م

رئيس وزراء اليابان يثير أزمة بسبب «قُربان» ضريح ياسوكوني
12:14 م

بريطانيا تشيد بتعليق التجارب النووية والصاروخية لكوريا الشمالية
محافظات
الأحد 22/أبريل/2018 - 06:37 م

مكانة المرأة بالصعيد في ندوة بـ«آداب المنيا» (صور)

مكانة المرأة بالصعيد
المنيا ـ على حسين
dostor.org/2139104

نظّم طلاب الفرقة الرابعة «شعبة العلاقات العامة» بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنيا، اليوم، ندوة بعنوان «مكانة المرأة في الصعيد» تحت شعار «بيها أحلى» ضمن مشاريع تخرج الشعبة بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بمركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة ضمن حملة تهدف إلى إبراز دور المرأة ومكانتها بالمجتمع، وإعادة دمجها والتوعية بمناهضة العنف ضد النساء وتوعيتهن بحقوقهن.

حضر الندوة الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق، والدكتور محمد نور الدين السبعاوي عميد كلية الآداب والدكتورة سلوى أبوالعلا رئيسة قسم الإعلام والدكتور محمد سعيد محفوظ مدير معهد الأهرام الإقليمي للصحافة والدكتورة نجاح التلاوي رئيسة المجلس القومي للمرأة وآية الداخلي ملازم أول والدكتورة غادة سيف مدرسة بشعبة العلاقات العامة والدكتورة لبنى محمود المعيدة بشعبة العلاقات العامة وأعضاء من هيئة التدريس وطلاب قسم الإعلام.

وأكّد سند مدى أهمية اختيار طلاب شعبة العلاقات لموضوع مكانة المرأة بالصعيد الذي يعكس وعي المجتمع بضرورة الاهتمام بها ودورها في تنمية الصعيد، مشيرًا بأن التشريعات القانونية نصت بالعديد من المواد التي تُوجب حمايتهن ومعاقبة مرتكب أيّ نوع من الأذى بحقهن مبديًا إعجابه بفكرة الحملة واعتبرها مبعث أمل ونوعًا من الاستشراف للمستقبل.

وقالت نجاح التلاوي إنّ الدولة تولي اهتمامًا بالمرأة؛ لدورها الهام ومكانتها في المجتمع إضافة إلى وعيها وحضورها ومشاركتها في مختلف مناحي الحياة بجانب دورها الهام في الحفاظ على أسرتها مطالبةً الشباب بنشر الوعي بحقوق المرأة والحفاظ عليها من أي أذي أو عنف.

أشادت الدكتورة سلوى أبو العلا، بنجاح طلاب القسم في تنظيم ندوات تمسّ المجتمع ومشكلاته وتستهدف تقديم الحلول للخروج من مشكلات العنف ضد المرأة وتغير الصورة السلبية تجاه المرأة، مضيفةً أنّ طلاب شعبة العلاقات العامة دائمًا يقدمون نماذج مشرّفة لقسم الإعلام.

وقال محمد سعيد، إنّ المرأة مرآة المجتمع فهي التي تَعكس مدى تقدّمه وتَطوّره ورقيه وبقدر مراعاة المجتمع حقوقها ومسانَدتها والاهتمام بتعليمها يَكونُ ارتقاؤه بأجياله؛ فحُقوقُ المرأة ليست مُجرّد قضيّةٍ إنسانيّةٍ بل قضيّة وطنيّة ترتَبط بمختلف المجالات الفكريّة والسياسيّة.

مكانة المرأة بالصعيد في ندوة بـ«آداب المنيا» (صور)
مكانة المرأة بالصعيد في ندوة بـ«آداب المنيا» (صور)
مكانة المرأة بالصعيد في ندوة بـ«آداب المنيا» (صور)
مكانة المرأة بالصعيد في ندوة بـ«آداب المنيا» (صور)
مكانة المرأة بالصعيد في ندوة بـ«آداب المنيا» (صور)
مكانة المرأة بالصعيد في ندوة بـ«آداب المنيا» (صور)
مكانة المرأة بالصعيد في ندوة بـ«آداب المنيا» (صور)
مكانة المرأة بالصعيد في ندوة بـ«آداب المنيا» (صور)
الآن

«الري» تحرق مشاتل الأرز في طنطا (صور)

عاجل.. إخلاء منطقة سياحية في فرنسا بسبب تهديد قوات الأمن

ستاد طنطا يتزين بصور «صلاح» قبيل تتويج بطل إنجلترا (صور)

«ترامب»: الاتفاق مع كوريا الشمالية لا يزال بعيدًا

الأكثر قراءة

«حاول اغتصابي كتير».. عراقية تروي كواليس حرقها لابن زوجها في قنا

مايكل أوين يشيد بمحمد صلاح

قرار عاجل من السعودية عقب حادث «طائرة الخزامى»

«الابن العاق».. لعنة محمد صلاح تصيب أحمد حجازى على السوشيال ميديا

ألبومات الصور

المحمدي يكرم أيتام قريته ويتبرع بوحدة غسيل كلوي بالغربية

الجلسة العامة لمجلس النواب

بالصور.. تركيب وحدات الطاقة الشمسية بجنوب سيناء

«الجاتروفا والخروع».. مستقبل مصر فى الطاقة البديلة (صور)

نجم الساعة

كوريا الجنوبية ترد على وقف جارتها الشمالية للأنشطة النووية

الأكثر قراءة

«حاول اغتصابي كتير».. عراقية تروي كواليس حرقها لابن زوجها في قنا

مايكل أوين يشيد بمحمد صلاح

قرار عاجل من السعودية عقب حادث «طائرة الخزامى»

«الابن العاق».. لعنة محمد صلاح تصيب أحمد حجازى على السوشيال ميديا

كشكول

وكيل المعاهد الأزهرية يفتتح المعرض الختامي للتربية الفنية بدمياط

إطلاق ملتقى التوظيف الثالث عشر لطلاب وخريجي الجامعة الألمانية

أزهر وجه قبلي يكرم المجتازين لدورة " الزراعة بدون تربة"

دورة لتدريب معلمي الأزهر على رفع نتائج الامتحانات على اسطوانات..غدا

بالصور.. الخشت يفتتح الملتقي الثاني للتشغيل والتدريب

الأمصار

غرق 11 مهاجرا غير شرعي وإنقاذ 263 قبالة السواحل الليبية

البشير يلتقي مفوض الاتحاد الإفريقي في إثيوبيا

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيا على حاجز «بيت إيل»

ارسين فينجر يزيد من احتمالية غياب النني عن كأس العالم

مسؤول أمريكي: سنبحث مشكلة إيران في مجموعة السبع

منوعات

عودة مسن إلى عائلته بالصدفة بسبب «لعبة»

فيديو.. إلغاء حفل غنائى فى الكويت بسبب صدام حسين

«الرميان» نائبًا لرئيس الاتحاد السعودي للشطرنج

ولاد الكار

«البحوث»: تباين المدى الزمني لتخطيط البرامج بالقنوات الحكومية والخاصة

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك