1.2 مليار دولار إجمالي توصيل الغاز الطبيعي لـ20 محافظة مصرية

قال الاتحاد الأوربى للطاقة: إن مشروع توصيل الغاز للمنازل فى مصر يأتي استكمالا لبرنامج قطاع البترول فى إطار الاتجاه نحو طاقة نظيفة من أجل المصريين جميعًا، وتوصيل الغاز لمعظم المنازل فى مصر، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص منحة بقيمة 68 مليون يورو للمشروع.

ويقدر إجمالى تمويل مشروع توصيل الغاز للمنازل فى 20 محافظة نحو 1.237 مليار دولار يشمل دعم الاتحاد الاوربى للمشروع بقيمة 68 مليون يورو، ودعم من البنك الدولى بقرض يصل إلى 300 مليون دولار، إضافة إلى 70 مليون يورو قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية، إضافة أيضًا إلى مصادر تمويلية أخرى منها نحو 326 مليون دولار من رسوم التوصيل للمستهلكين، كما أنه سيتم تمويل المبلغ المتبقى وقدره 473 مليون دولار من قبل الشركة المصرية للغازات الطبيعية "إيجاس".