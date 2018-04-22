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الأحد 22/أبريل/2018 - 06:28 م

«ماكرون»: أمريكا وفرنسا سيكون لهما دور مهم في إعادة بناء سوريا

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
وكالات
dostor.org/2139092

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إن أمريكا وفرنسا وحلفاء آخرين سيكون لهم دور مهم جدا في إعادة بناء سوريا بعد أن يهزموا مقاتلي داعش.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال: إنه يريد أن تغادر القوات الأمريكية سوريا في أقرب وقت، لكن ماكرون حذر من أن إيران، الحليف الأكثر دعما للرئيس السوري بشار الأسد، ستسيطر على سوريا إذا انسحبت هذه الدول بشكل أسرع من اللازم.

وقال مسئول بارز بالإدارة الأمريكية، إن ماكرون وترامب سيبحثان اتفاق إيران النووي في البيت الأبيض يوم الثلاثاء.

وأضاف: أنهما سيبحثان كذلك الضربة الجوية المشتركة هذا الشهر التي أعقبت هجوما يشتبه أنه بسلاح كيماوي قرب دمشق.

وقال ماكرون، إن بلاده ليس لديها خطة بديلة للاتفاق النووي الإيراني، وإن الولايات المتحدة يجب أن تظل ضمن الاتفاق ما دام لا يوجد خيار أفضل.

ويضع اتفاق عام 2015 بين إيران والولايات المتحدة وخمس قوى عالمية أخرى قيودا على برنامج إيران النووي في مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.

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