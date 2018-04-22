«طاقة رجال الأعمال» تنتقد قرار استيراد السيارات الكهربائية

انتقد المهندس مجد المنزلاوي، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، قرار وزير التجارة والصناعة بالسماح باستيراد السيارات الكهربائية بحد أقصى 3 سنوات على تصنيعها، دون جمارك.



وأضاف المنزلاوي، خلال اجتماع لجنة الطاقة بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن فتح باب استيراد السيارات الكهربائية قرار يحمل في ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، لأن تكنولوجيا هذه السيارات أصبحت قديمة، وطرأت تحديثات كثيرة على وزن بطاريات الشحن وفترتها وسرعات هذه السيارات.



وأشار المنزلاوي إلى أن التطور على بطارية شحن السيارات الكهربائية من حيث مدة الشحن تغير بشكل كبيرة، لافتا إلى أن الموديلات الحديثة يتم شحنها خلال 30 دقيقة.



وأوضح المنزلاوي أن المشكلة الأكبر في هذه السيارات تكمن في مدافن هذه السيارات بعد استهلاكها، مشيرا إلى أن الموديلات القديمة تحتوى على نوعيات متخلفة من التكنولوجيا.



ولفت رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال، إلى أن قطع غيار هذه السيارات مرتفعة للغاية، مما يسبب استنزافا للنقد الأجنبي في استيرادها.