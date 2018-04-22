3 مؤسسات دولية تدعم مشروع توصيل الغاز للمنازل بـ20 محافظة

عقد، منذ قليل، مؤتمر مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والممول من الاتحاد الأوربى للطاقة EU والوكالة الفرنسية للتنمية AFD والبنك الدولى WB، وذلك على هامش زيارة مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة والمناخ ميجيل أرياس كانيتى تحت رعاية المهندس طارق الملا، وزير البترول.



يأتي شعار المؤتمر تحت شعار نحو طاقة نظيفة من أجل المصريين جميعًا، واستكمالا لاستراتيجية وزارة البترول للتوسع فى توصيل الغاز للمنازل.



يهدف المشروع إلى تحسين وتأمين الوصول لطاقة نظيفة من خلال تقديم خدمات طاقة بجودة أفضل والمساهمة فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث يتم تنفيذ المشروع فى إطار برنامج توصيل الغاز بهدف توصيل حوالى 2.3 مليون وحدة سكنية بالغاز الطبيعى حتى يونيو2021، وذلك فى عدد 20 محافظة وهى "الجيزة والإسماعيلية وبنى سويف وأسيوط ودمياط والبحيرة والمنيا والإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ والأقصر وأسوان والفيوم والغربية وقنا وسوهاج والدقهلية والقليوبية، وذلك من أجل زيادة عدد المستفيدين من المشروع إلى الحد الاقصى بما يشمل مساهمة فى تكلفة توصيل الغاز للأسر الأكثر احتياجًا، وتقدر بقيمة 40 مليون يورو، وتستهدف دعم 450 ألف أسرة.