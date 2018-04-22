القاهرة : الأحد 22 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:23 م

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا
03:10 م

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية
12:39 م

عباس كامل لـ«فتح»: مصر ستقدم التسهيلات لغزة وفق تعليمات السيسي

08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
03:37 م

السعودية: ندعم مقترح نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة
03:16 م

ظِلّ رجل.. وسيلة جديدة لتأمين منازل النساء في اليابان
03:14 م

الحكومة: «التأمين الصحي الشامل» مشروع قومي سيطبق بصورة متكاملة
02:35 م

«عريقات»: «لو كان أحمد ياسين بيننا لشارك فى اجتماع المجلس الوطني»
01:59 م

الكنيسي: بعض الإعلاميين حاربونا بـ«الوزراء» لعدم إنشاء النقابة
01:44 م

بالأرقام.. تفاصيل مشروع تطوير مستشفى الإسماعيلية العام
12:39 م

رئيس وزراء اليابان يثير أزمة بسبب «قُربان» ضريح ياسوكوني
12:14 م

بريطانيا تشيد بتعليق التجارب النووية والصاروخية لكوريا الشمالية
الكرازة
الأحد 22/أبريل/2018 - 05:38 م

تعاون مشترك بين رابطة العالم الإسلامي والمجلس البابوي للحوار

الدكتور محمد العيسي
الدكتور محمد العيسي
تريزة شنودة
dostor.org/2139025

شاركت رابطة العالم الإسلامي والمجلس البابوي للحوار بين الأديان في الفاتيكان في اتفاقية تعاون وصفت بـ«التاريخية» لتحقيق الأهداف المشتركة متضمنة إنشاء لجنة عمل دائمة بين الطرفين برئاسة كل من الدكتور محمد العيسي، الأمين العام للرابطة والكاردينال جان لويس توران، رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان في الفاتيكان.

تضمنت الاتفاقية إنشاء لجنة تنسيقية تلتقي سنويًا للتحضير للاجتماعات، وتضم شخصين من كل طرف، على أن تلتئم اللجنة المشتركة مرة كل عامين، ويكون مقر اجتماعاتها بالتناوب بين روما ومدينة تختارها رابطة العالم الإسلاميّ، على أن يصدر طرفًا الاتفاق إعلانًا ختاميًا في نهاية كل اجتماع للجنة العمل الدائمة، وأن تكون الجلسات الافتتاحية والختامية مفتوحة لوسائل الإعلام.

وشددت الاتفاقية على ضرورة الحوار في عالم أصبح أكثر تعددًا للأعراق والديانات والثقافات؛ والإيمان بالروابط الدينية والروحية الخاصة القائمة بين المسيحيين والمسلمين، وضرورة إقامة علاقات احترام وسلام مُثمرة بينهم؛ إضافة إلى الدور المهم الذي يقوم به المجلس البابوي في تعزيز علاقات بنَّاءة مع المؤمنين من الديانات الأخرى، والدور المتميز لرابطة العالم الإسلامي على مستوى الشعوب الإسلامية، وفي مجال الحوار بين الأديان.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

تفاصيل احتفالات الكنيسة بالذكرى السنوية لشهداء أحد السعف بطنطا والثغر

منذ أقل من شهرين

رجل المعجزات.. احتفاء خاص بذكرى رحيل البابا كيرلس

منذ أقل من شهرين

البابا تواضروس يلقى عظته من كنيسة العذراء بالكاتدرائية.. اليوم

منذ أقل من شهرين

البابا تواضروس يكشف حقيقة بناء أول كنيسة في السعودية

الآن

هنا «كردستان» من القاهرة.. كيف احتضنت مصر أول صحيفة كردية منذ 120 عاما

البرلمان يوافق على منحة من البنك الأوروبى بمليون و969 ألف دولار

«الطعام الإباحى».. عندما يتفوق الأكل على اللذة الجنسية

240 مليون جنيه لمشروع «التاكسى الأبيض» فى الموازنة الجديدة

الأكثر قراءة

«النقض» تؤيد إدراج 13 إخوانيًا على قوائم الإرهابيين

«حاول اغتصابي كتير».. عراقية تروي كواليس حرقها لابن زوجها في قنا

مايكل أوين يشيد بمحمد صلاح

قرار عاجل من السعودية عقب حادث «طائرة الخزامى»

ألبومات الصور

الجلسة العامة لمجلس النواب

بالصور.. تركيب وحدات الطاقة الشمسية بجنوب سيناء

«الجاتروفا والخروع».. مستقبل مصر فى الطاقة البديلة (صور)

صورة اليوم.. يا صاحبى قلبى معاك فى الريح لعب

نجم الساعة

كوريا الجنوبية ترد على وقف جارتها الشمالية للأنشطة النووية

ads
الأكثر قراءة

«النقض» تؤيد إدراج 13 إخوانيًا على قوائم الإرهابيين

«حاول اغتصابي كتير».. عراقية تروي كواليس حرقها لابن زوجها في قنا

مايكل أوين يشيد بمحمد صلاح

قرار عاجل من السعودية عقب حادث «طائرة الخزامى»

كشكول

دورة لتدريب معلمي الأزهر على رفع نتائج الامتحانات على اسطوانات..غدا

بالصور.. الخشت يفتتح الملتقي الثاني للتشغيل والتدريب

أزهر البحر الأحمر: امتحانات النقل تتسم بالهدوء والاستقرار

جامعة القاهرة تنظم مؤتمراً حول واقع مهنة المكتبات والوثائق والمعلومات في مصر

رئيس الغربية الأزهرية يفتتح المعرض السنوي لإبداعات الطلاب

الأمصار

كيبشوغي يفوز بماراثون لندن

البحرين تكشف تفاصيل واقعة المقاتلات القطرية واقترابها من طائرة إماراتية

فصيلة من النمل تنتحر عند تعرضها للهجوم

مقتل عشرات الحوثيين في اليمن بغارات جوية لقوات التحالف العربي

الرئيس الفلسطيني يستقبل الأسرى المحررين

منوعات

عودة مسن إلى عائلته بالصدفة بسبب «لعبة»

فيديو.. إلغاء حفل غنائى فى الكويت بسبب صدام حسين

«الرميان» نائبًا لرئيس الاتحاد السعودي للشطرنج

ولاد الكار

«البحوث»: تباين المدى الزمني لتخطيط البرامج بالقنوات الحكومية والخاصة

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك