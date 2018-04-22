تعاون مشترك بين رابطة العالم الإسلامي والمجلس البابوي للحوار

شاركت رابطة العالم الإسلامي والمجلس البابوي للحوار بين الأديان في الفاتيكان في اتفاقية تعاون وصفت بـ«التاريخية» لتحقيق الأهداف المشتركة متضمنة إنشاء لجنة عمل دائمة بين الطرفين برئاسة كل من الدكتور محمد العيسي، الأمين العام للرابطة والكاردينال جان لويس توران، رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان في الفاتيكان.



تضمنت الاتفاقية إنشاء لجنة تنسيقية تلتقي سنويًا للتحضير للاجتماعات، وتضم شخصين من كل طرف، على أن تلتئم اللجنة المشتركة مرة كل عامين، ويكون مقر اجتماعاتها بالتناوب بين روما ومدينة تختارها رابطة العالم الإسلاميّ، على أن يصدر طرفًا الاتفاق إعلانًا ختاميًا في نهاية كل اجتماع للجنة العمل الدائمة، وأن تكون الجلسات الافتتاحية والختامية مفتوحة لوسائل الإعلام.



وشددت الاتفاقية على ضرورة الحوار في عالم أصبح أكثر تعددًا للأعراق والديانات والثقافات؛ والإيمان بالروابط الدينية والروحية الخاصة القائمة بين المسيحيين والمسلمين، وضرورة إقامة علاقات احترام وسلام مُثمرة بينهم؛ إضافة إلى الدور المهم الذي يقوم به المجلس البابوي في تعزيز علاقات بنَّاءة مع المؤمنين من الديانات الأخرى، والدور المتميز لرابطة العالم الإسلامي على مستوى الشعوب الإسلامية، وفي مجال الحوار بين الأديان.