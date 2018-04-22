تدريبات عسكرية مشتركة بين أمريكا وكوريا الجنوبية

قال مسئول عسكرى كوري جنوبي، الأحد، إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستجريان تدريباتهما العسكرية السنوية المشتركة، المعروفة باسم (العزم الرئيسي)، بدءًا من الأسبوع الجاري، كما هو مُقرر.



ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن بعض المراقبين أبدوا قلقهم إزاء مواصلة هذه المناورات فى يوم عقد قمة مقررة بين الكوريتين، نظرا لكون الغرض الرئيسى من هذه التدريبات العسكرية هو التدريب ضد هجوم كورى شمالى محتمل.



ووفقًا للجيش الكورى الجنوبى، فقد شارك نحو 12 ألفا و200 من القوات العسكرية في هذه المناورات السنوية فى الماضى، ويُتوقع أن يظل هذا الرقم نفسه هذا العام.