ارتفاع حصيلة ضحايا تظاهرات نيكاراجوا إلى 24 قتيلًا

ارتفعت حصيلة ضحايا التظاهرات الأخيرة، التى خرجت احتجاجًا على إصلاح رواتب التقاعد فى نيكاراجوا، إلى 24 قتيلًا.



وذكرت شبكة «يورو نيوز» الأوروبية، أن الاحتجاجات بدأت، الأربعاء الماضى، بعد موافقة الحكومة على ذلك الإصلاح، والذى يزيد إسهامات العمال ويخفض المعاشات.



وخرج رئيس نيكاراجوا، دانيال أورتيجا، عن صمته، أمس السبت، ليؤكد أن حكومته ستستأنف الحوار بعد التظاهرات العنيفة.



وقال أورتيجا، للتليفزيون الوطنى: «إن الحكومة موافقة تماما على استئناف الحوار من أجل السلام، ومن أجل الاستقرار ومن أجل العمل، حتى لا تواجه بلادنا الرعب الذى نعيشه فى هذه اللحظات».