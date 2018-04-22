محمد فراج ضيف شرف «دماغ شيطان»

انضم الفنان محمد فراج، لأسرة عمل الفيلم السينمائي الجديد "دماغ شيطان" بطولة الفنان باسم سمرة.



وقال فراج في تصريح لـ"الدستور"، إنه يظهر ضمن أحداث الفيلم كضيف شرف، مشيرًا إلى أن مخرج العمل كريم إسماعيل هو من رشحه للمشاركة في الفيلم.



وأضاف محمد فراج، أنه منشغل خلال الوقت الحالي بتصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "أهو ده اللي صار"، المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل، متمنيًا أن ينال إعجاب متابعيه، خاصة أن الدور مختلف تمامًا عما قدمه من قبل.



"دماغ شيطان" بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف وأحمد عبدالوارث، وعدد من الوجوه الجديدة، تأليف عمرو الدالي، وإنتاج أحمد عبدالباسط، وإخراج كريم إسماعيل.