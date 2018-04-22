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الأحد 22/أبريل/2018 - 05:20 م

افتتاح فعاليات مبادرة جامعة المنصورة لمجابهة الفكر المتطرف

افتتاح فعاليات مبادرة
الدقهلية - سالى نافع
dostor.org/2139004

افتتحت، الأحد، فعاليات مبادرة جامعة المنصورة، لمجابهة الفكر المتطرف بكلية الآداب جامعة المنصورة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة.

تضمنت الفعاليات تنظيم ندوة "دور الاعلام ووسائل التواصل الإجتماعي في مواجهة الفكر الهدام والعنف الفكرى".

تهدف الندوة إلى التعرف على طرق مواجهة الفكر الهدام ودور الاعلام في تلك المواجهة تمثلت أهم محاور الندوة في المخاطر التي تواجه مصر الحرب الاعلامية التي تستهدف مصر ودور تثقيف المواطنين من النواحى القانونية والفكرية والامنية في مواجهة الفكر الهدام المناهض لمصر.

وأشار الدكتور علاء نصير، أستاذ العلاقات العامة والاعلان بكلية الاعلام جامعة الازهر ومدير العلاقات العامة بوزارة الثقافة، إلى ان حضارة أي دولة ورقيها يرجع إلى الثقافة التي تعتبر حاصل جمع معلومات عديدة وتكملة للعلوم الادبية التي درسها الطالب بالجامعة.

وأكد نصير أن المجلس الاعلى للثقافة يضم 28 لجنة من ضمنها لجنة الاعلام المنوط بها تنظيم عدة ورش عمل وندوات بمختلف محافظات مصر، بالتعاون مع الجامعات وقصور الثقافة، لتوعية المواطنين بالمضامين الإعلامية التي تستهدف النيل من أمن مصر القومى من خلال تسفية أي انجازات تقوم بها الحكومة، وفي هذا الصدد نصح نصير الحضور بالتحقق من مصادر المعلومات التي يتلقونها.

وأكد الدكتور محمود خليفة المستشار العسكري بجامعة الدول العربية ومحافظ الوادى الجديد الأسبق، أن الأمن القومى هو قدرة الدولة على مواجهة عدد من التحديات والأزمات مثل الشائعات والأمراض التي تؤثر بالسلب على صحة المواطنين وتدخل أي دولة أخرى في شئونها.

وطالب المستشار الدكتور خالد القاضي، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، بضرورة تنمية الوعي بالثقافة القانونية لمواجهة الإرهاب لجميع فئات الشعب خاصة غير المتخصصين في القانون وبضرورة خلق قنوات اتصال بين الاطراف المعنية بتنمية ثقافة الوعى بالقانون على المستوى المحلى والاقليمى والدولى.

وأكد أهمية تكاتف الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية مع مراكز البحوث والدراسات والاعلام والجهاز التعليمى والتربوى مع التاكيد على دور الفنون والدراما والكنائس والمساجد في تشكيل وعى المواطنين وتهيئتهم نفسيا لتقبل الواجبات العامة التي يفرضها القانون على الجميع.

واستعرض اللواء أركان حرب صبرى رجب مدير اشارة القوات الجوية السابق، التحديات الأمنية المحيطة بمصر في ظل الازمات التي تعانى منها غالبية الدول العربية مناديا بضرورة ان يقوم الاعلام بدوره في حماية امن مصر القومى والتصدى للشائعات التي تهدف لبث الإحباط في نفوس المواطنين حتى يعود الاعلام لدوره التنموى الذي كان يقوم به خلال الأزمات التي واجهت مصر مثل نكسة يونيو1967.

افتتاح فعاليات مبادرة جامعة المنصورة لمجابهة الفكر المتطرف
افتتاح فعاليات مبادرة جامعة المنصورة لمجابهة الفكر المتطرف
افتتاح فعاليات مبادرة جامعة المنصورة لمجابهة الفكر المتطرف
افتتاح فعاليات مبادرة جامعة المنصورة لمجابهة الفكر المتطرف
افتتاح فعاليات مبادرة جامعة المنصورة لمجابهة الفكر المتطرف
افتتاح فعاليات مبادرة جامعة المنصورة لمجابهة الفكر المتطرف
افتتاح فعاليات مبادرة جامعة المنصورة لمجابهة الفكر المتطرف
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