«ستاربكس» تُخضع 175 ألف موظف لـ«تدريب التحيز العنصري» في أمريكا

أعلنت شركة المقاهي الأمريكية «ستاربكس» أنه وبحلول نهاية شهر مايو، ستغلق أبوابها في الولايات المتحدة، وسيخضع 175 ألف موظف لـ«تدريب التحيز العنصري» وهو برنامج وضعته منظمات المساواة التقدمية.



يأتي ذلك بعد أيام من القبض على اثنين من الرجال السود في متجر ستاربكس بفيلادلفيا، وينظر إلى ستاربكس كواحد من أكثر أرباب العمل الأمريكيين تقدمية، وحظيت بالإشادة لهذا الإجراء الا أن الخبراء حذروا من أن التغيير الحقيقي سيستغرق أكثر بكثير من جلسة تدريبية لمرة واحدة.