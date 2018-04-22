القاهرة : الأحد 22 أبريل 2018
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الأحد 22/أبريل/2018 - 05:19 م

رئيس جامعة بنى سويف يشهد ختام فعاليات معسكر التدريب الميداني

الدكتور منصور حسن،
الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف محمد عبد الحفيظ
dostor.org/2139001

شهد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف الأحد، ختام فعاليات المعسكر التدريبى الأوّل لطلاب التدريب الميدانى بكلية الخدمة الاجتماعية الذى تضمن عدد من الأنشطة الطلابية والخدمية والتى بدأت بمشاركته مع طلاب الكلية فى حملة تشجير.

جاء ذلك بحضور الدكتور أبو الحسن عبد الموجود عميد الكلية، والدكتور محمد عرفات عبد الواحد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وسط حضور لافت من الطلاب.

كما افتتح رئيس الجامعة 7 معارض فنية وأشغال يدوية وابتكارات علمية على هامش الزيارة التى قام بتنفيذها طلاب مجموعات التدريب الميدانى للفرقة الثانية واختتم جولته بالمرور على أقسام الكلية والمدرجات والالتقاء بطلاب الدراسات العليا.

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