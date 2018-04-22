القاهرة : الأحد 22 أبريل 2018
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الأحد 22/أبريل/2018 - 05:12 م

وزير التنمية المحلية: لا تعولوا على وظائف جديدة فى الحكومة

اللواء أبوبكر الجندي
اللواء أبوبكر الجندي
أحمد أبوالمحاسن
dostor.org/2138997

قال اللواء أبوبكر الجندى، وزير التنمية المحلية، إن الدولة تعمل بكل طاقاتها وإمكانياتها لخدمة الشباب وخلق موارد مالية واقتصادية جديدة يمكن من خلالها تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بحالة المواطن، وتوفير احتياجاته كافة.

وأكد الجندي خلال مشاركته، الأحد، ملتقى التوظيف بجامعة القاهرة، نجاح الحكومة في توفير فرص عمل حقيقية في المحافظات من خلال صندوق وزارة التنمية المحلية، وبعض الجهود الذاتية للمحافظات، لافتا إلى أن المشروعات الصغيرة أصبحت سمة العصر وبديلًا عن الوظيفة الحكومية، وحققت نجاحًا في عدد كبير من محافظات الجمهورية.

وأوضح الجندي أنه من الصعب إصدار تعيينات حكومية في الوقت الحالي، نظرًا لوجود نسب كبيرة من العاملين في المؤسسات والمصالح الحكومية دون توظيف لطاقاتهم المهدرة.

أشار إلى أن الوظيفة الحكومية ليست مصدرًا للسعادة، ولا تعني الأمان للإنسان:"هناك مشروعات خاصة كثيرة يمكن تعميمها ونشرها وتبنيها في المحافظات لسد احتياجات الفرد وتعويضه عن الوظيفة الحكومية، تزيد من دخل الفرد وتساعد في إنعاش الاقتصاد بشكل عام.

وكشف الجندي عن أن الحكومة لن تقوم بقرارات تعيين لأي فرد نظرًا لحالة الجهاز الإدارى المكتظ بالعاملين، لافتًا إلى أن وزارة التخطيط هي المختصة بإصدار قرارات تعيين في أضيق الحدود لسد العجز في عدد من الوظائف.

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