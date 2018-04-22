فرنسا تحذر مغبة الخروج الكامل من سوريا دون حل الأزمة

حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الولايات المتحدة من الخروج الكامل والنهائي من سوريا بعد انتهاء الحرب على تنظيم داعش الارهابي دون ايجاد حل للأزمة التي تشهدها.



وقال ماكرون، في حوار أجراه مع شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية ونشر، الأحد، عشية زيارته للولايات المتحدة:" في اليوم الذي سنكون فيه قد انتهينا من الحرب على داعش، اذا رحلنا بشكل نهائي وكامل حتى على الصعيد السياسي سنترك الأرض للنظام الايراني ولبشار الأسد ورجاله وسيعدون لحرب جديدة..".



وأضاف:" من وجهة نظري هو أنه حتى بعد انتهاء الحرب على داعش، فان الولايات المتحدة وفرنسا وحلفاءهم وكل دول المنطقة حتى روسيا وتركيا سيكون هناك دور يجب أن يلعبونه لانشاء سوريا الجديدة..".



من ناحية أخرى، أعرب ماكرون عن أمله أن يقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول مايو الابقاء على اعفاء الاتحاد الاوروبي من رسوم الجمارك بنسبة %25 التي فرضها على الواردات الأمريكية من الصلب و%10 على الألومنيوم، معتبرًا أنه لا يجوز للحلفاء أن يخوضوا ضد بعضهم البعض حربًا تجارية.



كما حث ماكرون نظيره الأمريكي على الاستمرار في اتفاق فيينا حول البرنامج النووي الإيراني الذي هدد ترامب بالانسحاب منه في مايو المقبل حال لم يضف الاتحاد الأوروبي عليه بنودًا أكثر صرامة.