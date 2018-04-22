القاهرة : الأحد 22 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:23 م

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا
03:10 م

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية
12:39 م

عباس كامل لـ«فتح»: مصر ستقدم التسهيلات لغزة وفق تعليمات السيسي

08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
03:37 م

السعودية: ندعم مقترح نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة
03:16 م

ظِلّ رجل.. وسيلة جديدة لتأمين منازل النساء في اليابان
03:14 م

الحكومة: «التأمين الصحي الشامل» مشروع قومي سيطبق بصورة متكاملة
02:35 م

«عريقات»: «لو كان أحمد ياسين بيننا لشارك فى اجتماع المجلس الوطني»
01:59 م

الكنيسي: بعض الإعلاميين حاربونا بـ«الوزراء» لعدم إنشاء النقابة
01:44 م

بالأرقام.. تفاصيل مشروع تطوير مستشفى الإسماعيلية العام
12:39 م

رئيس وزراء اليابان يثير أزمة بسبب «قُربان» ضريح ياسوكوني
12:14 م

بريطانيا تشيد بتعليق التجارب النووية والصاروخية لكوريا الشمالية
عالم
الأحد 22/أبريل/2018 - 05:05 م

السعودية تستقبل أكبر وحدة تحلية مياه في العالم لخدمة الحجاج

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
أش أ
dostor.org/2138991

استقبلت محطات تحلية الشعيبة التابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالمملكة العربية السعودية، أضخم وحدة تحلية مياه في العالم، تعمل بتقنية التقطير متعدد التأثير (MED)، بهدف استغلال البخار الفائض وإضافة 91 ألف متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة لخدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك يأتي إدراكًا من المؤسسة، بأهمية محاربة الهدر في البخار التي لا تقل عن محاربة الهدر في المياه، وحرصًا منها على الاستفادة القصوى من البخار الزائد عن غلايات محطات الشعيبة، وتوظيفه في إنتاج مزيد من المياه المحلاة بجودة وكفاءة عالية.

وتُعد هذه الوحدة متعددة التأثير خيارًا استراتيجيًا يدعم الجهود المبذولة لوقف الهدر وتحقيق هدف التميز التشغيلي والإسهام في ضمان وتحقيق الأمن المائي للمملكة، لكونها تتضمن أفضل الأساليب العلمية والتقنيات الحديثة، فضلًا عن تميزها بقلة استهلاك البخار والكهرباء وانخفاض تكاليف التشغيل والصيانة، وجودة مياهها المنتجة، كذلك تُمكن وحدة تقنية التقطير متعدد التأثير (MED) من مجابهة الطلب المتزايد على المياه المحلاة بالاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، إضافةً إلى نقل وتوطين التقنية ورفع الكفاءة الإنتاجية، وتوفير خبرات واسعة في مجال تشغيل وصيانة محطات التحلية وتحسين اقتصاداتها.

وأوضحت (الوكالة) أن الوحدة الجديدة تأتي كتتويج لجهود معهد الأبحاث ومركز التدريب بالمؤسسة، وكبلورة لمساعيهما في تقديم إسهامات نوعية في مجال تنويع مصادر إنتاج المياه بمحطات الشعيبة، وذلك من خلال عقد اتفاقيات وتفاهمات مع الجهات الدولية المتخصصة لتلاقح الأفكار وتطوير الأعمال، ونقل التجربة والمعرفة، كما تأتي ثمرة للتعاون بين المؤسسة العامة لتحلية المياه والشركات الرائدة في هذا المجال، مثل شركة ساسكورا اليابانية المنفذه لهذا المشروع.

وأشارت (واس) إلى أن وحدة (MED) تتيح مزايا متعددة للتحلية إلى جانب إنتاج المياه المحلاة بجودة عالية وكفاءة متميزة، حيث تعمل على ضمان نقل التقنية عن طريق برنامج مكثف للعاملين في مختلف التخصصات ( ميكانيكا - تشغيل - كهرباء - اجهزة - مدنية... الخ ) ومن ناحية أخرى تسهم في تصميم وتصنيع مثل هذه الوحدات داخل المملكة مستقبلًا.

موضوعات متعلقة

مدير «بحوث البترول»: مشروع لتحلية مياه الصرف بـ«قشر الجمبرى»

«العصار»: أنشأنا 279 محطة لتحلية ومعالجة المياه

اقرأ أيضًا
منذ ساعتين و 47 دقيقة

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا

منذ حوالي 6 ساعات

عباس كامل لـ«فتح»: مصر ستقدم التسهيلات لغزة وفق تعليمات السيسي

منذ يوم

السعودية: ندعم مقترح نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة

منذ يوم

«عريقات»: «لو كان أحمد ياسين بيننا لشارك فى اجتماع المجلس الوطني»

منذ يوم

رئيس وزراء اليابان يثير أزمة بسبب «قُربان» ضريح ياسوكوني

منذ يوم

بريطانيا تشيد بتعليق التجارب النووية والصاروخية لكوريا الشمالية

الآن

الرعاة خلف أزمة وضع صورة «صلاح» على طائرة المنتخب

هنا «كردستان» من القاهرة.. كيف احتضنت مصر أول صحيفة كردية منذ 120 عاما

البرلمان يوافق على منحة من البنك الأوروبى بمليون و969 ألف دولار

«الطعام الإباحى».. عندما يتفوق الأكل على اللذة الجنسية

الأكثر قراءة

«حاول اغتصابي كتير».. عراقية تروي كواليس حرقها لابن زوجها في قنا

«النقض» تؤيد إدراج 13 إخوانيًا على قوائم الإرهابيين

مايكل أوين يشيد بمحمد صلاح

قرار عاجل من السعودية عقب حادث «طائرة الخزامى»

ألبومات الصور

الجلسة العامة لمجلس النواب

بالصور.. تركيب وحدات الطاقة الشمسية بجنوب سيناء

«الجاتروفا والخروع».. مستقبل مصر فى الطاقة البديلة (صور)

صورة اليوم.. يا صاحبى قلبى معاك فى الريح لعب

نجم الساعة

كوريا الجنوبية ترد على وقف جارتها الشمالية للأنشطة النووية

الأكثر قراءة

«حاول اغتصابي كتير».. عراقية تروي كواليس حرقها لابن زوجها في قنا

«النقض» تؤيد إدراج 13 إخوانيًا على قوائم الإرهابيين

مايكل أوين يشيد بمحمد صلاح

قرار عاجل من السعودية عقب حادث «طائرة الخزامى»

كشكول

دورة لتدريب معلمي الأزهر على رفع نتائج الامتحانات على اسطوانات..غدا

بالصور.. الخشت يفتتح الملتقي الثاني للتشغيل والتدريب

أزهر البحر الأحمر: امتحانات النقل تتسم بالهدوء والاستقرار

جامعة القاهرة تنظم مؤتمراً حول واقع مهنة المكتبات والوثائق والمعلومات في مصر

رئيس الغربية الأزهرية يفتتح المعرض السنوي لإبداعات الطلاب

الأمصار

كيبشوغي يفوز بماراثون لندن

البحرين تكشف تفاصيل واقعة المقاتلات القطرية واقترابها من طائرة إماراتية

فصيلة من النمل تنتحر عند تعرضها للهجوم

مقتل عشرات الحوثيين في اليمن بغارات جوية لقوات التحالف العربي

الرئيس الفلسطيني يستقبل الأسرى المحررين

منوعات

عودة مسن إلى عائلته بالصدفة بسبب «لعبة»

فيديو.. إلغاء حفل غنائى فى الكويت بسبب صدام حسين

«الرميان» نائبًا لرئيس الاتحاد السعودي للشطرنج

ولاد الكار

«البحوث»: تباين المدى الزمني لتخطيط البرامج بالقنوات الحكومية والخاصة

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك