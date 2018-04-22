الأحد 22/أبريل/2018 - 05:02 م
السعودية: تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه نجران
وكالات
dostor.org/2138988
أعلنت قوات الدفاع الجوي السعودي، الأحد، اعتراضها صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون باتجاه نجران حسبما أفادت سبوتنيك الروسية.
أعلنت قوات الدفاع الجوي السعودي، الأحد، اعتراضها صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون باتجاه نجران حسبما أفادت سبوتنيك الروسية.
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