القاهرة : الأحد 22 أبريل 2018
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الأحد 22/أبريل/2018 - 05:02 م

«الإحصاء»: برنامج تدريبي تخصصي في تكنولوجيا المعلومات

«الإحصاء»: برنامج
أميرة ممدوح
dostor.org/2138987

أعلن مركز تنمية الموارد البشرية، التابع للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن بدء برنامج تدريبي تخصصي في تكنولوجيا المعلومات تحت إشراف كلية العلوم بجامعة عين شمس.

تتناول الدورة التدريبية تأهيل المتقدمين علي تصميم وتنفيذ وصيانة شبكات الحواسب وتصميم وتطوير وبرمجة مواقع الإنترنت، لمدة سنتين دراسيتين تتكون من 4 فصول دراسة X 12 أسبوع، حيث تنعقد الدورة التدريبية 3 أيام في الاسبوع.

ويحصل المتدرب علي الشهادات الدولية للموضوعات الدراسية، إضافة إلي شهادة معتمدة من كلية العلوم بجامعة عين شمس.

ونوّه الجهاز، في إعلانه، إلى أن قيمة ملف التقديم "موجودة بالمركز" 50 جنيهًا، وتقدم الطلبات حتى 315، اختيارات تحديد المستوي والمراجعة خلال يونيو، ويبدأ الفصل الدراسي الأول في 1 -7- 2018.

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