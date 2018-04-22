«مستقبل وطن»: تقرير واشنطن عن حقوق الإنسان فى مصر مخيّب للآمال

انتقد أحمد فوزى، أمين السياسات بحزب مستقبل وطن، ما جاء فى تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، معربًا عن خيبة أمله فى اعتماد واضعى التقرير على بعض الجهات الإعلامية والصحفية الداعمة للإرهاب في كتابة التقرير، واستمرار استخدام ذات اللغة العدائية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها.



وأوضح أمين السياسات، في بيان الأحد، أنه انتظر تطورًا إيجابيًا فى سياسات الخارجية الأمريكية، لا سيما أنه التقرير الأول فى ظل إدارة دونالد ترامب الذى عبّر فى أكثر من مناسبة عن تأييد واشنطن لمصر فى حربها على الإرهاب، مستنكرًا المحتوى الركيك وغير المهنى لتقرير الوزارة.



وأشار فوزى إلى أن التقرير زعم أن هناك 32 انتهاكًا لحقوق الإنسان فى مصر، بزيادة ملحوظة عن الأعوام الماضية.



ولفت إلى أن لغة التقرير جاءت مشابهة إلى حد كبير للغة التي كانت تستخدمها إدارة "أوباما" خلال فترة توليه الحكم والتي كانت منحازة في ذلك الوقت للجماعات الإرهابية.