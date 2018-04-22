أميرة ملش تكتب: كيف رأيت مصر فى باريس؟

لم تكن زيارتى الأخيرة لـ«عاصمة النور» باريس هى الأولى، بل سبقتها زيارات متعددة على مدار السنوات السابقة، ولسبب ما أشعر فى كل مرة بأننى لم أبتعد عن مصر كثيرًا، ربما لتشابه روحها وبناياتها وعماراتها فى المناطق الراقية القديمة، بتلك الموجودة فى وسط القاهرة والإسكندرية وباقى محافظات المحروسة. هذه المرة كانت الزيارة لحضور الافتتاح الرسمى لمعرض «ملحمة قناة السويس»، فى معهد العالم العربى بالعاصمة الفرنسية باريس، فى ٥ أبريل الجارى، الذى يعد أكبر معرض يروى تاريخ قناة السويس منذ العهد الفرعونى حتى فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك بمناسبة مرور ١٥٠ عامًا على إنشاء القناة.



غياب «التمثيل الرفيع».. وتقارير فرنسية: القاهرة غاضبة من تأخر وصول «الرافال»

ضم المعرض مجسمات وصورًا فوتوغرافية وأفلامًا تسجيلية وقطعًا أثرية من العصور القديمة ومستندات ورقية، توضح جميعها أهمية قناة السويس على مر التاريخ، ومن المقرر انتقاله من «معهد العالم العربى» فى باريس إلى «متحف الحضارة» فى مارسيليا أواخر العام الجارى، ثم إلى القاهرة.

وكان من المقرر أن يكون الافتتاح الرسمى فى مارس الماضى، لكنه تأجل إلى أبريل الجارى، نظرًا لتعذر حضور المسئولين المصريين، على رأسهم وزير الخارجية، لتزامن الافتتاح مع انتخابات الرئاسة المصرية.

ولم يحضر وزير الخارجية، سامح شكرى، الافتتاح الرسمى فى أبريل، ولم يوفد أى مندوب عنه للحضور، وقيل إن تعذر حضوره للمرة الثانية جاء لتزامن المعرض مع اجتماعات سد النهضة، فيما حضرت وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبدالدايم، لتفتتح المعرض مع نظيرتها الفرنسية ووزير الخارجية الفرنسى، جان إيف لودريان، وسفير مصر لدى فرنسا، إيهاب بدوى.

وأثار عدم وجود مسئولين مصريين، بخلاف وزيرة الثقافة، دهشة الحضور المصرى والفرنسى فى المعرض، ورأى البعض أن مصر لم تعط الحدث الاهتمام الكافى، من حيث التمثيل الرسمى، فى حين أن فرنسا كان تمثيلها متميزًا، إذ حضر منها وزير خارجيتها ووزيرة الثقافة، وسفيرا فرنسا فى مصر الحالى والسابق. الغريب أن عدم الحضور المصرى للمعرض جاء رغم وجود أكثر من مسئول فى باريس، من بينهم المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وعمرو الجارحى، وزير المالية.

ووصل المسئولون الثلاثة تباعًا فى اليوم التالى للافتتاح الرسمى، ولم يتمكنوا من الحضور، وإن كان وزير المالية وصل باريس فى نفس يوم الافتتاح، لكن فى ساعة متأخرة من الليل، وبالتالى حضر بعد انتهائه، وانتقدت وسائل إعلام فرنسية عدم حضور أى منهم لافتتاح حدث كبير يخص مصر.

وعلى الرغم من أن سبب عدم حضور وزير الخارجية كان معروفًا، فإنه كان ملاحظًا وبشدة أن الفرنسيين غاضبون من عدم حضوره، خاصة مع حضور وزير الخارجية الفرنسى، والبروتوكول يحتم وجود نظيره المصرى.

وقبل الافتتاح بيومين، قيل إن هناك مندوبًا عن وزير الخارجية المصرى سيحضر الافتتاح وهى السفيرة فاطمة الزهراء عتمان، لكن الفرنسيين فوجئوا بعدم حضورها هى الأخرى.

وأرجع متابعون للشأن المصرى ــ الفرنسى ضعف التمثيل المصرى وعدم حضور وزير الخارجية أو مندوب عنه، إلى تأخر صفقة طائرات «الرافال» التى طلبت مصر شراءها من فرنسا، وأشارت صحف فرنسية الشهر الماضى إلى تجميدها تقريبًا لرفض الولايات المتحدة تصدير مكون مهم فى الصاروخ الملحق بها، الذى يعد أهم مكون فيها.

وأضافوا، فى تقارير بالصحف الفرنسية: «عدم حضور وزير الخارجية المصرى افتتاح ملحمة قناة السويس كان بمثابة رسالة لفرنسا بأن مصر غاضبة، وحضور جان إيف لودريان، وزير خارجية فرنسا، رغم غياب نظيره المصرى، محاولة لاسترضاء الجانب المصرى».

ومما يعزز هذه الرؤية أن اليوم التالى للافتتاح شهد عقد مؤتمر «إعمار لبنان»، الذى وجهت فرنسا الدعوة فيه للرئيس عبدالفتاح السيسى لحضوره، لكنه أوفد المهندس إبراهيم محلب للحضور.



أسرة فاروق تستعرض التاريخ وتتجاهل جمال عبدالناصر.. والاستعانة بفيلم لسعاد حسنى وأحمد زكى

حضر حفل الافتتاح أفراد من أسرة الملك فاروق الأول، المقيمون فى باريس، وأحفاد شاه إيران، وحفيد ديليسبس، وعدد كبير من المثقفين والدبلوماسيين الفرنسيين والعرب والأفارقة.

أفراد عائلة الملك فاروق عرفوا أنفسهم للحضور بأنهم مصريون، مشددين على أن مصر حاضرة طوال الوقت فى حياتهم رغم أنهم غير مقيمين فيها، وأنهم حريصون على زيارتها بشكل مستمر، حيث يقيمون فى منطقة «الزمالك»، لافتين إلى أنهم أحفاد «طوسون باشا»، المعروف عنهم اهتمامهم بالثقافة والفنون والآداب، ويقيمون فى باريس.

وقال أفراد العائلة الحاضرون، وعلى رأسهم الأمير محمد على، الابن الأول للملك السابق أحمد فؤاد، وزوجته الأميرة نوال ظاهر شاه، حفيدة آخر ملوك أفغانستان، إنهم مهتمون بأى شىء يخص مصر، ويحرصون على التواجد فى أى حدث مصرى، وينضم إليهم فى ذلك أفراد الفرع الذى يعيش فى سويسرا.

ويتحدث أفراد العائلة اللغة العربية، لكن ليس ببراعة، وتشعر وأنت تتحدث معهم أنهم حريصون على التحدث بـ«العربية» أكثر من الفرنسية والإنجليزية، مع استخدام العبارات الإسلامية مثل «إن شاء الله، بإذن الله، ربنا يحمى مصر».

وكان من اللافت للجميع، ما فعلته أسرة «فاروق» أثناء تفقد المعرض، عندما سردت تاريخ القناة منذ الفراعنة حتى القرن ٢١، وأنهتها بعهد الرئيس السيسى وقناة السويس الجديدة، لكنهم تجاهلوا تماما الجزء الذى يخص الرئيس جمال عبدالناصر، ولم يقفوا عنده بل عبروا من أمامه بخطوات سريعة كأنه غير موجود، رغم حدوثه فى فترة زمنية كبيرة خلال الستينيات والسبعينيات.

وجاء تجاهل أسرة «فاروق» الحديث عن «ناصر» أثناء سردهم تاريخ القناة، رغم عرض أفلام تسجيلية مصورة تتضمن أجزاء من خُطب الزعيم الراحل، ومجسمات وخرائط عن فترة حكمه، وهو ما أثار استياء المصريين وبعض العرب المتواجدين فى المكان.

وعرض القائمون على المعرض مجموعة من المواد المصورة التى تحكى تاريخ قناة السويس على مر العصور، وكيف جرى تشييدها بيد وعرق المصريين وحدهم، وكان من بينها مشاهد حفر المصريين للقناة، والمعاناة الشديدة التى واجهتهم مع الحر والعطش والجوع والمرض، من فيلم «شفيقة ومتولى»، للراحلين سعاد حسنى وأحمد زكى.

جرى كذلك عرض احتفال الخديو إسماعيل بافتتاح القناة عام ١٨٦٩، وما تضمنه من استقبال الخديو للإمبراطورة أوجينى، مدعمًا بصور فوتوغرافية للاثنين، تكشف مظاهر البذخ الشديدة التى حدثت فى الافتتاح. ولم يتجاهل القائمون على المعرض الجزء الأول الخاص بالقناة خلال عهد الفراعنة، وأن فكرتها ترجع لقدماء المصريين، الذين سبقوا العالم أجمع بعلمهم وفكرهم، فعرضوا صورًا من المعابد الفرعونية والمقابر خاصة بالقناة التى تم إنشاؤها خلال العصر الفرعونى. كما احتوى هذا الجزء على قطع أثرية من العصر الفرعونى للقناة القديمة، التى تم ردمها بعد ذلك فى العصور التالية على عهد الفراعنة.



حفيد صاحب فكرة وامتياز الحفر: سعيد بتدشين القناة الجديدة.. وأتابع ما يحدث فى بلاد النيل بشغف

داخل المعرض كان هناك تمثال لـ«محمد سعيد باشا»، رابع حاكم لمصر من أسرة محمد على، وبجانبه تمثال لـ«فرديناند ديليسبس» صاحب فكرة مشروع حفر وامتياز قناة السويس.

أثناء توقفى أمام التمثالين، فوجئت من يربت على كتفى، التفت فوجدت سيدة باغتتنى بقولها: «هذا جد زوجى»، مشيرة إلى تمثال ديليسبس، مضيفة: «أنا سيدة إيطالية، وزوجى حفيد ديليسبس، وهو موجود هنا»، فذهبت سريعًا إليه لأتعرف عليه.

حفيد ديليسبس قال: «أعمل مهندسًا وأعيش فى فرنسا مع زوجتى الإيطالية، وأشعر بالفخر اليوم، وأنا أتفقد معرض (ملحمة قناة السويس) لأن جدى صاحب فكرة حفرها وامتيازها، كما أننى سعيد أيضًا بالتطوير الذى تشهده القناة، خاصة التطورات الأخيرة بوجود قناة جديدة متفرعة منها».

وأضاف: «أتابع دائمًا ما يحدث فى قناة السويس بشغف شديد، وفى بيتى صورة فوتوغرافية معلقة فى قاعة الجلوس للقناة، وعائلتى كلها فخورة بأنهم أحفاد ديليسبس، الذى شارك وأسهم فى هذا العمل العظيم».

المجسمات داخل المعرض كانت لقناة السويس منذ بداية حفرها حتى عام ٢٠١٥، ويستعرض كل مجسم منها مرحلة فى البناء أو التطوير، وصولًا إلى قناة السويس الجديدة، ويتضمن كل قسم فى المعرض عرض محطة ومرحلة تاريخية، ويشمل الصور الفوتوغرافية القديمة، والخرائط التفصيلية والأفلام التسجيلية والمستندات والقطع الأثرية.

تمر هذه الأقسام على المراحل المختلفة التى مرت بها القناة، بداية من الفراعنة إلى الحفر والافتتاح فى عهد الخديو إسماعيل، مرورًا بالعدوان الثلاثى وحرب ١٩٦٧، وصولًا إلى حرب أكتوبر ١٩٧٣ ومجسمات للحرب وعبور القناة، التى تروى حدثًا عظيمًا شعر الحاضرون معه بالفخر.

وكان من الملاحظ المرور السريع للحضور المصريين على قسمين: العدوان الثلاثى ونكسة ١٩٦٧، فلم يتوقفوا أمامهما كثيرًا، والوقوف الطويل أمام القسم الخاص بحرب أكتوبر ١٩٧٣، كما أن تعبيرات الوجه اختلفت كثيرًا، من مرارة الهزيمة لفخر النصر.

وتواصل الشعور بالارتياح والفخر فى القسم الخاص بعام ٢٠١٥، الذى شهد افتتاح القناة الجديدة، وأطال فيه الحضور النظر للاستمتاع بهذا الإنجاز، وكان مشمولًا ببعض مقاطع من خطابات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو يتحدث عن القناة الجديدة وكيف أنها بُنيت بأموال ومجهودات مصرية خالصة فى عام واحد فقط، ولم يشارك أحد المصريين فيها، وكذلك أفلام تسجيلية وصور ليوم الافتتاح الذى جرى فى أغسطس ٢٠١٥.

ويشهد المعرض الذى يتواصل حتى ٥ أغسطس المقبل، إقبالًا من الزائرين العرب والأفارقة والأوروبيين المقيمين فى فرنسا، وإن كان أكثر زواره من الفرنسيين والمصريين، فالفرنسيون مولعون بتاريخ مصر بشكل عام، وقد يكون السبب المباشر فى ذلك هو دراستهم للتاريخ الفرعونى فى المرحلة الابتدائية.

