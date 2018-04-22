القاهرة : الأحد 22 أبريل 2018
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سياسي
الأحد 22/أبريل/2018 - 04:55 م

«المحامين» تحظر نشر إعلان الرحلات بمقرات النقابة

سامح عاشور
سامح عاشور
الحسين عبيد
dostor.org/2138974

قرر سامح عاشور، نقيب المحامين، حظر الإعلان عن أي رحلات أو برامج صيفية أيًّا كان نوعها باسم النقابة العامة للمحامين أو أيًا من لجانها النوعية داخل مقر النقابة أو مقارها الفرعية، باستثناء إعلانات لجنة المصايف والرحلات.

جاء نص القرار، الذي صدر اليوم الأحد وفيه: تنبيه عام.. عدا إعلانات لجنة المصايف والرحلات يحظر النشر أو الإعلان عن أي رحلات أو برامج مصايف أيًا كان نوعها باسم النقابة العامة للمحامين أو أيًا من اللجان النوعية التابعة لها وذلك داخل مقر النقابة العامة أو أيًا من المقار الفرعية أو غرف أو أندية المحامين على مستوى الجمهورية أو الموقع الرسمي الإكتروني لنقابة المحامين، سواء كان ذلك النشر أو الإعلان مزيلًا باسم النقيب العام أو أيًا من أعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية.

تابع البيان: على الأمانة العامة تعميم ذلك الحظر على مستوى النقابة العامة والنقابات الفرعية بجمهورية مصر العربية، ومَن يخالف ذلك سيتحمل المسئولية كاملة.

«المحامين» تحظر نشر إعلان الرحلات بمقرات النقابة
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