خاص| المافيا الروسية تدفن هاني سلامة حيًا «فوق السحاب»

رغم التكتم الشديد وفرض السّرية التامة على أحداث مسلسل «فوق السّحاب»، الذي يقوم ببطولته الفنان هاني سلامة المقرّر عرضه ضمن الماراثون الرمضاني المقبل، إلاّ أن «الدستور» نجحت في أن تخترق حاجز السرية للعمل، خاصة في أهم المشاهد التي يتضمّنها المسلسل الذي يخرجه رءوف عبدالعزيز وألّفه السيناريست حسّان دهشان.



مصادر خاصة كشفت لـ«الدستور» أهم تلك الكواليس التي ستشهدها الحلقات الأولى والبداية مع حبس «ماندو»، وهي شخصية هاني سلامة الذي يقدم دور أحد رجال مافيا تجارة السلاح في روسيا، لكن تحدث العديد من المشاحنات التي تؤدي إلى حبسه في أكبر سجون روسيا يحاول بعدها الهرب بفضل التدريبات التي خضع لها، ليتجه إلى مصر وهي المشاهد التي صوّرت في الحارة الشعبية بمدينة الإنتاج الإعلامي.



أوضحت المصادر أن رجال المافيا الذين كان يعمل معهم "ماندو - هاني سلامة" يحاولون الانتقام منه فيقومون بإرسال إحدى رجالهم للتخلص منه في النصف الأول من أحداث العمل، لكن مَن قاموا بإرساله تجمعه صداقة قوية بينه وبين بطل العمل، يضطرون معها إلى فبركة قصة موته بأنه يقوموا بتصوير مشاهد الدم على جسد هاني سلامة كأن عملية التخلص منه تمت بنجاح.



أوضحت المصادر أن أحداث العمل شيّقة للغاية ولن تقف عند ذلك الحد، بل تستمر لأن يحاول صديق هاني سلامة الذي أتى من موسكو في أن يصوره أثناء دفنه وعقب التقاط الصور والفيديو في تلك الواقعة، يتم إخراج هاني سلامة مرة أخرى، بينما تدور قصة حبه بينه وبين البطلة الأخرى وهي الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا.



هاني سلامة سافر بصحبة المخرج رءوف عبدالعزيز ومعهم محمود سليم المخرج المنفذ، إلى دولة المجر منذ أيام قليلة بعد أن تم تصوير بعض المشاهد في الحارة الشعبية بمدينة الإنتاج الإعلامي، على أن ينتقلا بعد ذلك إلى فرنسا، لتصوير بعض المشاهد هناك.



المسلسل يشارك فيه إبراهيم نصر، عفاف شعيب، منى عبدالغنى، نهال عنبر، ميرنا نور الدين، عزة مجاهد، شادى ألفونس، وتونى ماهر، وآخرون، وهو من تأليف حسان دهشان، وإنتاج تامر مرسي "سينرجي".