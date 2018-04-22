نقيب الصيادلة: تعديل سياسة قبول مرتجعات الأدوية لشركة «المتحدة»

التقى الدكتور محيي الدين عبيد، نقيب الصيادلة، اليوم الأحد، بمدير شركة "المتحدة للصيادلة"، محمد جلال، وهي شركة مساهمة، لعرض بعض مشكلات الصيادلة.



وأوضح مدير الشركة أنه تم تعديل سياسة قبول المرتجعات لتصبح 3% على مشتريات كل صيدلى واحتسابها تراكميًا حتى آخر العام ولا اشتراطات لعدد الوحدات المرتجعة أو تواريخ صلاحيتها، على أن يستمر العمل بهذه النسبة اعتبارًا من 1 أبريل وحتى 30 مارس 2019، ولحين النظر فى تطبيق القرار الوزارى فى هذا الشأن.



كما استبعدت الشركة ما يزيد على 500 مستحضر دوائي من قائمة السداد النقدى ليتحول إلى السداد الآجل أو منح خصم نقدي طبقًا للشرائح المعمول بها فى حالة السداد النقدي، إضافة إلى منح الشركة خصمًا نقديًا للصيدليات إضافيًا فى حالة السداد الفورى مع السيارة.