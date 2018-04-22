تراجع أسهم البتروكيماويات السعودية وسط أداء ضعيف بالمنطقة

تراجع معظم أسواق الأسهم بالشرق الأوسط، اليوم الأحد، لا سيّما قطاع البتروكيماويات السعودي، في رد فعل

على انخفاض البورصات العالمية نهاية الأسبوع الماضي.



ونزل المؤشر السعودي 0.3 بالمئة مع هبوط سهم أكبر شركة بتروكيماويات، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، 0.6 بالمئة، والصحراء للبتروكيماويات، الأسوأ أداء، 5.1 بالمئة، مع بدء تداوله دون الحق في توزيعات الأرباح.



وانخفض سهم ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) 2.1 بالمئة، بعد أن أعلنت عن صافي ربح 630.6 مليون ريال (168 مليون دولار) للربع الأول من السنة بزيادة 3.7 بالمئة على أساس سنوي.

كان محللون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا ربحا قدره 750 مليون ريال في المتوسط.



وتراجع سهم شركة التعدين العربية السعودية «معادن» 0.5 بالمئة، بعد أن صعد 6.1 بالمئة يوم الخميس، بسبب ارتفاع أسعار الألومنيوم العالمية، لكن سهم الصقر للتأمين التعاوني ارتفع اثنين بالمئة، مواصلًا مكاسبه القوية لليوم الثاني على التوالي، بعد أن قالت الشركة إنها ستناقش اندماجا محتملا مع ولاء للتأمين التعاوني، التي ارتفع سهمها 0.6 بالمئة.



وهبط مؤشر دبي 0.1 بالمئة مع انخفاض سهم إعمار العقارية القيادي 0.7 بالمئة إلى 5.60 درهم، ليقترب مجددا من أدنى مستوى في عامين 5.52 درهم الذي سجله في وقت سابق من الشهر.



وارتفع سهم شركة الاستثمار «أمانات القابضة» 2.9 بالمئة، وكان الأفضل أداء في دبي، ومن المتوقع أن يوافق المساهمون خلال اجتماع اليوم على توزيع 1.5 بالمئة نقدا عن العام 2017.



وصعد سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 3.4 بالمئة، وكان الأنشط تداولا في سوق أبوظبي، مواصلا صعوده القوي الذي بدأ في مارس لأسباب منها أسعار النفط القوية، وارتفع السهم أكثر من 50 بالمئة منذ نهاية مارس.



وفي قطر، فقد سهم بنك الدوحة 0.7 بالمئة، رغم الإعلان عن صافي ربح قدره 382 مليون ريال (105 ملايين دولار) في الربع الأول، بزيادة 4.7 بالمئة على أساس سنوي، وهو ما فاق تقديرات ثلاثة محللين استطلعت «رويترز» آراءهم، وتوقعوا 348 مليون ريال في المتوسط، وأغلق المؤشر القطري منخفضا 0.5 بالمئة.



وزاد المؤشر المصري الرئيسي 0.7 بالمئة مع صعود سهم شركة الاستثمار القلعة القابضة 9.7 بالمئة إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات عند 2.71 جنيه مصري، ليتجاوز ذروة مارس البالغة 2.60 جنيه.



وفي أوائل الشهر الحالي، قدرت فاروس للأبحاث القيمة العادلة للسهم عند ثلاثة جنيهات، ويرجع ارتفاع السهم لعدة أسباب، منها ترقب التشغيل التجريبي المزمع للمصفاة النفطية للشركة هذا العام.



فيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

- السعودية.. تراجع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 8257 نقطة.

- دبي.. نزل المؤشر 0.1 بالمئة إلى 3080 نقطة.

- أبوظبي.. انخفض المؤشر 0.5 بالمئة إلى 4682 نقطة.

- قطر.. هبط المؤشر 0.5 بالمئة إلى 9156 نقطة.

- مصر.. صعد المؤشر 0.7 بالمئة إلى 17898 نقطة.

- الكويت.. زاد المؤشر 0.1 بالمئة إلى 4776 نقطة.

- سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.03 بالمئة إلى 4761 نقطة.

- البحرين.. استقر المؤشر عند 1301 نقطة.