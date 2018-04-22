القاهرة : الأحد 22 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:23 م

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا
03:10 م

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية
12:39 م

عباس كامل لـ«فتح»: مصر ستقدم التسهيلات لغزة وفق تعليمات السيسي

08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
03:37 م

السعودية: ندعم مقترح نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة
03:16 م

ظِلّ رجل.. وسيلة جديدة لتأمين منازل النساء في اليابان
03:14 م

الحكومة: «التأمين الصحي الشامل» مشروع قومي سيطبق بصورة متكاملة
02:35 م

«عريقات»: «لو كان أحمد ياسين بيننا لشارك فى اجتماع المجلس الوطني»
01:59 م

الكنيسي: بعض الإعلاميين حاربونا بـ«الوزراء» لعدم إنشاء النقابة
01:44 م

بالأرقام.. تفاصيل مشروع تطوير مستشفى الإسماعيلية العام
12:39 م

رئيس وزراء اليابان يثير أزمة بسبب «قُربان» ضريح ياسوكوني
12:14 م

بريطانيا تشيد بتعليق التجارب النووية والصاروخية لكوريا الشمالية
اقتصاد
الأحد 22/أبريل/2018 - 04:47 م

تراجع أسهم البتروكيماويات السعودية وسط أداء ضعيف بالمنطقة

تراجع أسهم البتروكيماويات
dostor.org/2138966

تراجع معظم أسواق الأسهم بالشرق الأوسط، اليوم الأحد، لا سيّما قطاع البتروكيماويات السعودي، في رد فعل
على انخفاض البورصات العالمية نهاية الأسبوع الماضي.

ونزل المؤشر السعودي 0.3 بالمئة مع هبوط سهم أكبر شركة بتروكيماويات، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، 0.6 بالمئة، والصحراء للبتروكيماويات، الأسوأ أداء، 5.1 بالمئة، مع بدء تداوله دون الحق في توزيعات الأرباح.

وانخفض سهم ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) 2.1 بالمئة، بعد أن أعلنت عن صافي ربح 630.6 مليون ريال (168 مليون دولار) للربع الأول من السنة بزيادة 3.7 بالمئة على أساس سنوي. 

كان محللون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا ربحا قدره 750 مليون ريال في المتوسط.

وتراجع سهم شركة التعدين العربية السعودية «معادن» 0.5 بالمئة، بعد أن صعد 6.1 بالمئة يوم الخميس، بسبب ارتفاع أسعار الألومنيوم العالمية، لكن سهم الصقر للتأمين التعاوني ارتفع اثنين بالمئة، مواصلًا مكاسبه القوية لليوم الثاني على التوالي، بعد أن قالت الشركة إنها ستناقش اندماجا محتملا مع ولاء للتأمين التعاوني، التي ارتفع سهمها 0.6 بالمئة.

وهبط مؤشر دبي 0.1 بالمئة مع انخفاض سهم إعمار العقارية القيادي 0.7 بالمئة إلى 5.60 درهم، ليقترب مجددا من أدنى مستوى في عامين 5.52 درهم الذي سجله في وقت سابق من الشهر.

وارتفع سهم شركة الاستثمار «أمانات القابضة» 2.9 بالمئة، وكان الأفضل أداء في دبي، ومن المتوقع أن يوافق المساهمون خلال اجتماع اليوم على توزيع 1.5 بالمئة نقدا عن العام 2017.

وصعد سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 3.4 بالمئة، وكان الأنشط تداولا في سوق أبوظبي، مواصلا صعوده القوي الذي بدأ في مارس لأسباب منها أسعار النفط القوية، وارتفع السهم أكثر من 50 بالمئة منذ نهاية مارس.

وفي قطر، فقد سهم بنك الدوحة 0.7 بالمئة، رغم الإعلان عن صافي ربح قدره 382 مليون ريال (105 ملايين دولار) في الربع الأول، بزيادة 4.7 بالمئة على أساس سنوي، وهو ما فاق تقديرات ثلاثة محللين استطلعت «رويترز» آراءهم، وتوقعوا 348 مليون ريال في المتوسط، وأغلق المؤشر القطري منخفضا 0.5 بالمئة.

وزاد المؤشر المصري الرئيسي 0.7 بالمئة مع صعود سهم شركة الاستثمار القلعة القابضة 9.7 بالمئة إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات عند 2.71 جنيه مصري، ليتجاوز ذروة مارس البالغة 2.60 جنيه.

وفي أوائل الشهر الحالي، قدرت فاروس للأبحاث القيمة العادلة للسهم عند ثلاثة جنيهات، ويرجع ارتفاع السهم لعدة أسباب، منها ترقب التشغيل التجريبي المزمع للمصفاة النفطية للشركة هذا العام.

فيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:
- السعودية.. تراجع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 8257 نقطة.
- دبي.. نزل المؤشر 0.1 بالمئة إلى 3080 نقطة.
- أبوظبي.. انخفض المؤشر 0.5 بالمئة إلى 4682 نقطة.
- قطر.. هبط المؤشر 0.5 بالمئة إلى 9156 نقطة.
- مصر.. صعد المؤشر 0.7 بالمئة إلى 17898 نقطة.
- الكويت.. زاد المؤشر 0.1 بالمئة إلى 4776 نقطة.
- سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.03 بالمئة إلى 4761 نقطة.
- البحرين.. استقر المؤشر عند 1301 نقطة.

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا

منذ أقل من شهر

«أرامكو» السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم

منذ أقل من شهر

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا

منذ أقل من شهر

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا

منذ أقل من شهر

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

منذ أقل من شهر

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

الآن

أثينا ترفض شروط أردوغان للإفراج عن جنديين يونانيين محتجزين في تركيا

الرعاة خلف أزمة وضع صورة «صلاح» على طائرة المنتخب

هنا «كردستان» من القاهرة.. كيف احتضنت مصر أول صحيفة كردية منذ 120 عاما

البرلمان يوافق على منحة من البنك الأوروبى بمليون و969 ألف دولار

الأكثر قراءة

«حاول اغتصابي كتير».. عراقية تروي كواليس حرقها لابن زوجها في قنا

«النقض» تؤيد إدراج 13 إخوانيًا على قوائم الإرهابيين

مايكل أوين يشيد بمحمد صلاح

قرار عاجل من السعودية عقب حادث «طائرة الخزامى»

ألبومات الصور

الجلسة العامة لمجلس النواب

بالصور.. تركيب وحدات الطاقة الشمسية بجنوب سيناء

«الجاتروفا والخروع».. مستقبل مصر فى الطاقة البديلة (صور)

صورة اليوم.. يا صاحبى قلبى معاك فى الريح لعب

نجم الساعة

كوريا الجنوبية ترد على وقف جارتها الشمالية للأنشطة النووية

الأكثر قراءة

«حاول اغتصابي كتير».. عراقية تروي كواليس حرقها لابن زوجها في قنا

«النقض» تؤيد إدراج 13 إخوانيًا على قوائم الإرهابيين

مايكل أوين يشيد بمحمد صلاح

قرار عاجل من السعودية عقب حادث «طائرة الخزامى»

كشكول

دورة لتدريب معلمي الأزهر على رفع نتائج الامتحانات على اسطوانات..غدا

بالصور.. الخشت يفتتح الملتقي الثاني للتشغيل والتدريب

أزهر البحر الأحمر: امتحانات النقل تتسم بالهدوء والاستقرار

جامعة القاهرة تنظم مؤتمراً حول واقع مهنة المكتبات والوثائق والمعلومات في مصر

رئيس الغربية الأزهرية يفتتح المعرض السنوي لإبداعات الطلاب

الأمصار

كيبشوغي يفوز بماراثون لندن

البحرين تكشف تفاصيل واقعة المقاتلات القطرية واقترابها من طائرة إماراتية

فصيلة من النمل تنتحر عند تعرضها للهجوم

مقتل عشرات الحوثيين في اليمن بغارات جوية لقوات التحالف العربي

الرئيس الفلسطيني يستقبل الأسرى المحررين

منوعات

عودة مسن إلى عائلته بالصدفة بسبب «لعبة»

فيديو.. إلغاء حفل غنائى فى الكويت بسبب صدام حسين

«الرميان» نائبًا لرئيس الاتحاد السعودي للشطرنج

ولاد الكار

«البحوث»: تباين المدى الزمني لتخطيط البرامج بالقنوات الحكومية والخاصة

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك