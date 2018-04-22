فرنسا تعلن إنهاء التدخل الأمني بمزار سانت ميشيل

أعلنت السلطات الفرنسية رفع حالة التأهب الأمنية بالمزار السياحي، مونت دو سانت ميشيل، حيث لم يتم العثور على المشتبه به المتهم فى توجيه تهديدات استهدفت عناصر الأمن المحلية.



يشار إلى أن السلطات الفرنسية أخلت، اليوم الأحد، جبل القديس ميشيل «مونت دو سانت ميشيل» أحد أكثر المزارات السياحية ازدحامًا بفرنسا، بحثًا عن مشتبه به هدد بمهاجمة قوات الأمن المحلية.



وقال حاكم المقاطعة، جان مارك سابات، لراديو «فرانس إنفو» إن شاهدا سمع رجلا يطلق التهديدات بعدما دخل المزار السياحي، مؤكدًا: «قررت إخلاء مون لاعتبارات أمنية ولتبديد أي شكوك؛ حيث إننا لا نعلم غايته».