البرلمان يوافق على قانون يرخّص لوزير البترول التنقيب فى خليج السويس

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة «جي إتش بي إكسبلوريشن إيجيبت LTD» للتنقيب في منطقة غرب جبل الزيت بجنوب خليج السويس.



ووافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة، للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة رأس فنار بخليج السويس.