حجز قضية الاستيلاء على أموال أعضاء نقابة المهن الرياضية للحكم

حجزت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة 6 مسئولين بالجمعية التعاونية للبناء والإسكان، أعضاء بنقابة المهن الرياضية، متهمين بالاستيلاء على نحو 9 ملايين جنيه من أموال حاجزى الوحدات السكنية بمشروعى حدائق الأهرام و6 أكتوبر، للحكم فى موعد انعقاد الدائرة بالأسبوع الأخير من شهر يوليو المقبل.



ونسبت النيابة إلى المتهمين، أنهم فى الفترة من 2005 وحتى 2011 استولوا بدائرة قسم العجوزة على مبالغ تصل لـ8 ملايين و889 ألفًا و67 جنيهًا، من أموال حاجزى الوحدات السكنية بمشروعى حدائق 6 أكتوبر وحدائق الأهرام والمسندة إلى للجمعية التعاونية، بعدما أوهموا حاجزى هذه الوحدات بجدية المشروعين وإبرام عقود تخصيص مع الحاجزين بشأنهما، رغم عدم تخصيص أى أراضٍ للجمعية بـ6 أكتوبر أو حدائق الأهرام.