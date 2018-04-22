«المتعة الحرام» تقتل الزوج والعشيق في الدقهلية

لقي شخصان مصرعهما، بقرية جديدة الهالة دائرة مركز المنصورة فى محافظة الدقهلية.



وتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية جديدة الهالة بسقوط شخص من منزل ووفاته، ووفاة مالك المنزل إثر إصابته بعدة طعنات نافذة وجروح قطعية بالرأس.



وبتشكيل فريق بحث برئاسة المقدم أحمد توفيق، رئيس مباحث مركز المنصورة، ومعاونة النقيب محمد الجبالي، وقوة من رجال المباحث، لكشف غموض الحادث، أسفرت التحريات عن وجود علاقة غير شرعية بين المتوفى الأول "رامي.م.م"، 24 سنة، عامل، مقيم شارع بورسعيد مركز الحامول كفر الشيخ، و"أنهار.ع.م"، 33 سنة، ربة منزل.



وأضاف التحريات، أن الزوجة وعشيقها اتفقا على التخلص من الزوج المتوفى الثانى "محمد.ع.ع"، 35 سنة، وتربص العشيق بالزوج وإنهال عليه مسددًا له طعنات بالبطن والرأس أودت بحياته، وحال استشعاره بقدوم الأهالى حاول الهرب عن طريق مسقط المنزل، فانزلقت قدماه وسقط من الدور الثالث ولفظ أنفاسه الأخيرة.



وبمواجهة الزوجة بالتحريات، اعترفت بصحتها، وأن العشيق ألح عليها مرارًا للتخلص من زوجها.



تحرر عن ذلك المحضر رقم 3293 لسنة 2018 إدارى مركز شرطة المنصورة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

