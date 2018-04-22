حلقة نقاش عن «الآثار السلبية للإعلانات على الاقتصاد».. الثلاثاء

تنظم شركة إنفلوينس للاستشارات الاستثمارية والحكومية «IGIA»، بالتعاون مع نقابة الصحفيين المصرية، حلقة نقاشية حول «الإعلانات المضللة وآثارها السلبية على الصناعة والاقتصاد الوطنى»، فى ظل خطوات الإصلاح الاقتصادى والمشاركة الفعالة في جميع المجالات لتنمية المجتمع المصرى، بحضور ممثلى الهيئات المصرية والغرف الصناعية المختلفة وعدد من الإعلاميين والصحفيين والمنظمات المجتمعية، إلى جانب مشاركة قوية من القطاع الخاص.



وتهدف الحلقة النقاشية إلى التأكيد على أهمية التنسيق بين جميع مؤسسات الدولة المختصة، ونخبة من ممثلى القطاعات الإعلامية والصناعية والاقتصادية والقانونية، بالإضافة إلى عدد من نواب البرلمان، وذلك من خلال إجراء حوار مجتمعي يهدف إلى إشراك الجهات المختلفة المعنية باتخاذ قرارات رادعة وفعالة، نظرًا لما تعانيه السوق المصرية من انتشار ظاهرة مراكز الصيانة غير المعتمدة والبضائع المقلدة، والتى تظهر في الكثير من الإعلانات المضللة وتقنع المستهلك بانتمائها إلى علامات تجارية شهيرة لاجتذاب أموال المستهلكين، ما يضر بكل من الصناعة والأفراد، بجانب جودة المنتجات، وهو ما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني.