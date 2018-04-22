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سياسي
الأحد 22/أبريل/2018 - 04:06 م

البرلمان يوافق على تعديل قانون إشغال الطرق العامة من حيث المبدأ

البرلمان
البرلمان
كريمة أبو زيد
dostor.org/2138929

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبدالعال، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والخاص بمنح تصاريح لعربات المأكولات.

جاء نص المشروع كالتالى:

المادة الأولى:

تضاف إلى القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة مادة جديدة برقم (4 مكررا) نصها الآتى:

- استثناء من أحكام هذا القانون يجوز لوحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديد، بحسب الأحوال، إصدار تصاريح مؤقتة لمدة عام قابلة للتجديد لإشغال الطرق العامة، وذلك وفقا للاشتراطات العامة والخاصة الواردة فى القوانين والقرارات التى تنظم تشغيل وإدارة المحلات.

- ويحدد بقرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص كل فيما يخصه الطرق والأماكن التى يصرح فيها بهذه الإشغالات ومساحتها وشكلها وعددها وأنشطتها.

- ويؤدى طالب التصريح عند تقديم الطلب رسم إشغال حسب نوع الأماكن والطرق وطبيعة الإشغال والنشاط بما لا يقل عن خمسمائة جنيه ولا يزيد على عشرين ألف جنيه تسدد نقدا، ويصدر بتحديد فئات الرسم قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كل فيما يخصه.

- ويعد التصريح شخصيا، ولا يجوز التنازل عنه للغير سوى بموافقة الجهة المختصة بإصداره، ولا يسرى التصريح إلا بالنسبة إلى نوع الإشغال الذى أعطى من أجله.

- ولجهة إصدار التصريح أن تصدر قرارا مسببا بوقف التصريح حال مخالفة شروط منحه، فإن لم تزل أسباب المخالفة فيها أن تصدر قرارا مسببا بإلغائه.

المادة الثانية:

- ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

- يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

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