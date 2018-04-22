«عناني»: المساجد الأثرية بالقاهرة تقع تحت ولاية وزارة الأوقاف

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن هناك الكثير من المساجد الأثرية بمحافظة القاهرة، ولكن هذه المساجد تقع تحت ولاية وزارة الأوقاف، لكن المقتنيات الأثرية الموجودة بها تابعة لوزارة الآثار.



وأوضح «عناني»، خلال كلمته باجتماع لجنة الثقافة والإعلام، اليوم الأحد، أثناء مناقشة عددا من طلبات الإحاطة لنواب اللجنة أنه بعد سرقة بعض هذه الحشوات الأثرية خاصة أنها صغيرة الحجم، وتكرار هذه الواقعة بشكل مستمر تم تشكيل لجنة دائمة بالوزارة لتسجيل جميع القطع الأثرية وهذه المقتنيات بشكل كامل على مستوى جميع المساجد الأثرية.



ومن ناحيته، قال النائب أحمد همام، عضو اللجنة، إن صندوق النذور يتم سرقته وأسهل شىء اختراق المساجد من خلال العمال وهناك مساجد بها ٢٠ عاملا ولا بد من اعطاء التعليمات لعدد أقل لحماية المساجد، موضحًا أن وزارة الآثار اتخذت خطوات للحفاظ على المساجد الأثرية، كما أن هناك صعوبة في عملية تأمين المساجد.



وفي نفس السياق، قال النائب يوسف القعيد، إن فكرة التأمين أفضل من نقل المقتنيات الأثرية بمكان آخر، خاصة أن هناك من يأتي من آخر الدنيا لزيارة مسجد أثري بعينه، وفي حالة علمه بأنه تم نقل كل القطع الأثرية يحدث له حالة من الإرتباك ولهذا التأمين أفضل من النقل.



وأوصت اللجنة بضرورة توحيد الجهات المسئولة عن تأمين المساجد الأثرية، على أن تكون جهة واحدة مسئولة عن التأمين.