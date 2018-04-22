«سعفان» يسلم 24 شابًا عقود عملهم فى دولة خليجية

سلم وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الأحد، 24 عاملًا عقود عملهم بمهنة "صراف عملة" لدى شركة "الملا العالمية للصرافة" بدولة خليجية، براتب بعملة دولة العمل يوازى 10 آلاف جنيه مصرى تقريبًا، شاملة السكن، والتأمين الطبي طبقًا لقانون بلد العمل، مع تذكرة الطيران.



ووجه الوزير رسالة للشباب المصرى المسافر بأنهم رسل للعمالة المصرية، لذا عليهم التحلى بالأمانة والإخلاص في العمل، وأن يكونوا على قدر المسئولية، ويتسموا بالكفاءة حتى تكون العمالة المصرية هي الأفضل في أي دولة عربية بمستوى أدائها وعملها، فضلًا عن أهمية التواصل المباشر مع المستشارين العماليين بسفارات وقنصليات مصر بالخارج عمومًا، مشيرًا إلى أنهم متواجدون بالخارج لخدمة العمالة المصرية، والمحافظة على حقوقهم.



يأتى ذلك في إطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل من خلال مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج.