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الأحد 22/أبريل/2018 - 03:59 م

بالصور.. سائقو السيدة زينب بميدان الجيزة: «ركنة الاستقامة أمان»

صوره من الحدث
صوره من الحدث
زينب صبحي
dostor.org/2138922

تسبب الزحام المروري الشديد الذي يصاب به ميدان الجيزة، صباح كل يوم وفي ساعات الذروة، في تكثيف قوات الشرطة المرورية من تواجدها في محيط شارع الجامعة وكلية زراعة، والتي أصدرت قرارها بنقل جراج ميكروباصات «الجيزة - السيدة زينب» إلى موقف الجيزة المجاور لمسجد الاستقامة، ومنع وقوف أي سيارات أو أتوبيسات نقل عام في هذه المنطقة.

وأصيب السائقون العاملون على خط «السيدة زينب - الجيزة» والعكس، بحالة من الغضب بسبب مد المسافة التي كانت تسير فيها السيارات، فبعد أن كانت تدخل شارع مراد من كوبري الجامعة، أصبحت تمر من ميدان النهضة والجامعة لتتجه إلى ميدان الجيزة لتدخل الموقف الجديد.

وقال محمد إبراهيم، أحد السائقين على هذا الخط، إنه في البداية كان رافضًا تمامًا هذا الموقف لأنه يطيل المسافة التي يقطعها السائق في التوصيلة الواحدة، وتعنت مع عسكري المرور، واقتاده إلى الضابط الذي كان صبورًا وأخبره بالهدف من وراء هذا النقل.

وأضاف أن الضابط أخبره بأن السيارات تتكدس بشكل كبير في صباح اليوم، وأن وجود الموقف بجوار كلية الزراعة يعرقل حركة السير في المكان، الأمر الذي ينتهي بعدد من المشاجرات والحوادث الطفيفة التي تحدث في هذه المنطقة، ولذلك تم النقل.

وأوضح سعيد أحمد، سائق، أنه كان مدركًا سبب نقلهم في اللحظات الأولى من اتخاذ هذا القرار، وأنه كان أول من انصاع إليه، معلقًا بأن بعض السائقين لا يفضلون اتجاه السير هذا، لكن موقف ميدان الجيزة مريح أكثر من كلية الزراعة وآمن للركاب.

بالصور.. سائقو السيدة زينب بميدان الجيزة: «ركنة الاستقامة أمان»
بالصور.. سائقو السيدة زينب بميدان الجيزة: «ركنة الاستقامة أمان»
بالصور.. سائقو السيدة زينب بميدان الجيزة: «ركنة الاستقامة أمان»
بالصور.. سائقو السيدة زينب بميدان الجيزة: «ركنة الاستقامة أمان»
بالصور.. سائقو السيدة زينب بميدان الجيزة: «ركنة الاستقامة أمان»
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