«أبوشقة» يصدر قرارًا بتشكيل لجنة للتواصل مع النقابات العمالية

أصدر المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، اليوم الأحد، قرارًا بتشكيل لجنة للتواصل مع النقابات العمالية والمهنية والفلاحين، لمعرفة مشكلاتهم على أن يتبناها حزب الوفد خلال الفترة المقبلة، ويعمل على حلها.



ويترأس اللجنة المهندس حسين منصور، ويكون مقررًا لها أيضًا، فى حين تضم فى عضويتها كلًا من صفوت عبدالحميد، صابر عطا، محمد نصر، عباس حزين، محمد خليفة، عبدالسلام الشيخ، أحمد عطا، كاظم فاضل، محمد مصطفى سليم، محمود التونى، فاتن رضوان، محمد أبوالعينين، محمود طايع، جمال محمود، محمد متولى الشافعى، عبدالرءوف الجندى، والسيد القطاوى.