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الأحد 22/أبريل/2018 - 03:50 م

فريق إنقاذ السلاحف يحتفل بيوم الأرض برعاية القنصلية البريطانية

صوره من الحدث
صوره من الحدث
الإسكندرية - أحمد عاشور
dostor.org/2138911

نظم فريق الإسكندرية لإنقاذ السلاحف والحياة البرية، احتفالًا بيوم الأرض، برعاية السفارة البريطانية والقنصلية العامة بالإسكندرية البريطانية، والدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية.

وبدأ الاحتفال بمسيرة على الكورنيش بشاطئ جليم للتنظيف ورفع القمامة والمخلفات من على الشاطئ ومن داخل المياه وحملها خارج الشاطئ وتحميلها على عربة القمامة.

وقالت مى حمادة، مسئول فريق الإسكندرية لإنقاذ السلاحف، إن التنظيف تزامنت معه التوعية بمواضيع مرتبطة بالبيئة مثل "التلوث، مخلفات البلاستك، إعادة التدوير، التنوع البيولوجى، التدخين، الغذاء الصحى، السموم، الستركنين، السلاحف والكائنات المهددة بالانقراض، المبيدات والمنظفات، الاستدامة، العوادم، الحيوانات الأليفة، الطيور المهاجرة".

وأضافت أن الأركان مفتوحة ومتاحة للجميع من مرتادى الشاطئ العام والمارة على الكورنيش، وشارك في التنظيف والمسيرة والتوعية مجموعة من الشخصيات والجهات المميزة جدًا طلاب المدارس "فيوتشر إنترناشيونال، وفيوتشر أميركان، طلاب مدرسة المصرية الإنجليزية، الرمل الثانوية بنات"، بالإضافة إلى "روتاركت كوزموبوليان، إنتراكت رمل" وبرنامج البيئة الكشفى العالمى التابع لاتحاد الكشافة، محميات المنطقة الشمالية، وبعض المبادرات.

كما وزع أعضاء فريق "إسكندرية لإنقاذ السلاحف والحياه البرية" أكلات العصافير المصنعة من الزجاجات البلاستك الفارغة على كل المشاركين فى اليوم، وعقب الانتهاء من التنظيف والتوعية، لعب المشاركون بعض الألعاب الحركية والمسابقات.

فريق إنقاذ السلاحف يحتفل بيوم الأرض برعاية القنصلية البريطانية
فريق إنقاذ السلاحف يحتفل بيوم الأرض برعاية القنصلية البريطانية
فريق إنقاذ السلاحف يحتفل بيوم الأرض برعاية القنصلية البريطانية
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